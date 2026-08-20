Miyazaki rassicura il pubblico: FromSoftware tornerà al single-player dopo The Duskbloods

Hidetaka Miyazaki , presidente di FromSoftware , ha recentemente discusso del futuro dello studio e della genesi di The Duskbloods , la nuova esclusiva in arrivo su Nintendo Switch 2. In un'intervista concessa ai microfoni di IGN, l'autore giapponese ha chiarito che la pubblicazione ravvicinata di due titoli focalizzati sul multiplayer, ovvero The Duskbloods e Elden Ring Nightreign (uscito nel 2025), è stata frutto di una coincidenza temporale e non di un cambiamento strutturale nelle politiche aziendali.

Ci saranno altri single player

"È buffo, perché in realtà non c'è mai stato alcun grande piano per far uscire questi due giochi l'uno vicino all'altro", ha spiegato Miyazaki, ricordando come Nightreign sia stato diretto da Junya Ishizaki. "Entrambe queste idee coincidevano semplicemente con l'essere giochi multiplayer. Non è necessariamente una grande rivelazione che indica la direzione in cui intendiamo muoverci in futuro. Siamo ancora concentrati anche sui contenuti per giocatore singolo. È solo una cosa che è successa".

Miyazaki ha poi aggiunto che l'esperienza di sviluppo in ambito multigiocatore ha fisiologicamente riacceso il desiderio di tornare alle radici dello studio: "È come se, più lavori su qualcosa multiplayer per molto tempo, questo non faccia altro che stuzzicare la voglia di creare di nuovo qualcosa in single-player".

Tuttavia, The Duskbloods ha rappresentato per il team un'opportunità. Il presidente lo ha descritto come un progetto utile a concretizzare meccaniche che altrimenti non avrebbero trovato spazio in un'avventura tradizionale. "Nel corso del tempo, molte di quelle idee si sono accumulate, cose che avresti voluto fare qui e là", ha proseguito Miyazaki. "Avere un punto di sfogo per esse, un luogo dove poter trovare un posto in cui si incastrassero tutte, o potessero essere adattate specificamente in quel contesto multiplayer, è qualcosa che è sempre stato in cima ai miei pensieri".

Se volete altri dettagli su The Duskbloods, leggete il nostro provato.