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La data di uscita di The Duskbloods è stata svelata per errore? Nintendo risponde

Secondo una testata giornalistica, The Duskbloods è in arrivo a brevissimo. Vediamo quale sarebbe la data di uscita.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   20/08/2026
Un personaggio di The Duskbloods
The Duskbloods
The Duskbloods
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The Duskbloods sta facendo parlare di sé (anche tramite i nostri articoli odierni) ma ancora non sappiamo quando sarà pubblicato su Nintendo Switch 2.

Be', non lo sappiamo ufficialmente, perché la testata giornalistica The Guardian potrebbe aver condiviso l'informazione per errore.

La possibile data di uscita di The Duskbloods

Secondo quanto indicato, come potete vedere nell'immagine qui sotto che mostra la sequenza finale dell'articolo di The Guardian, The Duskbloods sarebbe in arrivo il 24 settembre.

L'articolo di The Guardian
L'articolo di The Guardian

Nintendo ha quindi risposto alla questione, parlando con Eurogamer.net. Un portavoce di Nintendo ha dichiarato: "La data di uscita non è corretta perché non ci sono informazioni riguardo alla data di pubblicazione di The Duskbloods".

The Duskbloods: tutto sul nuovo PvPvE di FromSoftware per Switch 2 The Duskbloods: tutto sul nuovo PvPvE di FromSoftware per Switch 2

Noi abbiamo giocato The Duskbloods e vi abbiamo spiegato cosa ne pensiamo.

Aggiornamento 20/08 - 17:41 | Abbiamo aggiornato la notizia con la dichiarazione di Nintendo.

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