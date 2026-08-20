La data di uscita di The Duskbloods è stata svelata per errore? Nintendo risponde

The Duskbloods sta facendo parlare di sé (anche tramite i nostri articoli odierni) ma ancora non sappiamo quando sarà pubblicato su Nintendo Switch 2 .

La possibile data di uscita di The Duskbloods

Secondo quanto indicato, come potete vedere nell'immagine qui sotto che mostra la sequenza finale dell'articolo di The Guardian, The Duskbloods sarebbe in arrivo il 24 settembre.

L'articolo di The Guardian

Nintendo ha quindi risposto alla questione, parlando con Eurogamer.net. Un portavoce di Nintendo ha dichiarato: "La data di uscita non è corretta perché non ci sono informazioni riguardo alla data di pubblicazione di The Duskbloods".

Noi abbiamo giocato The Duskbloods e vi abbiamo spiegato cosa ne pensiamo.

Aggiornamento 20/08 - 17:41 | Abbiamo aggiornato la notizia con la dichiarazione di Nintendo.