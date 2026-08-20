Le vendite dei giochi fisici in USA a luglio hanno toccato i livelli più bassi dal 1995, tracolla anche l'hardware

Il mercato videoludico statunitense ha registrato a luglio risultati tutt'altro che positivi, in particolare per quanto riguarda le vendite di software retail e hardware. Secondo i dati di Circana, i giochi fisici hanno generato appena 85 milioni di dollari , il totale mensile più basso dal 1995 , quando l'azienda ha iniziato a monitorare il settore. Un dato che conferma il rapido declino del formato fisico, nonostante la sua presenza resti ancora significativa su alcune piattaforme.

Calano anche le vendite di console

Il calo non riguarda solo il software. La spesa hardware è scesa del 29% su base annua, fermandosi a 282 milioni di dollari, il peggior luglio dal 2020, quando in piena pandemia risultava quasi impossibile trovare PS5 e Xbox Series X|S sugli scaffali. Le unità vendute sono diminuite del 39%, mentre il prezzo medio è salito del 16% a causa dei recenti aumenti per PS5, Xbox Series e Nintendo Switch 2.

Proprio Switch 2, nonostante un crollo del 51% nelle unità vendute, ha guidato il mese per volumi, mentre PS5 ha primeggiato in termini di ricavi. Circana sottolinea che, dopo 14 mesi sul mercato, Switch 2 è ancora 11% avanti rispetto al ritmo di vendita dell'originale Switch.

Tirando le somme, luglio 2026 è stato un mese da dimenticare per il mercato statunitense: la spesa complessiva per contenuti, hardware e accessori è scesa del 10% a 4,5 miliardi di dollari, nonostante la presenza di sei nuove uscite nella top 10. Paradossalmente, quattro posizioni su dieci sono occupate da remake o conversioni di vecchi giochi, e al primo posto troviamo Call of Duty: Black Ops 2 del 2012, spinto dal lancio delle versioni PS4 e PS5.