I giochi gratis dell'Epic Games Store del 27 agosto sono stati svelati: disponibili quelli di oggi

Avete tempo fino al 27 agosto, precisamente alle 17:00 ora italiana, per ottenere i due prodotti e renderli vostri per sempre.

Epic Games Store ha svelato i giochi gratuiti che saranno disponibili dal prossimo giovedì e ha reso disponibili quelli odierni. I giochi gratis di oggi sono Cardpocalypse e il Pacchetto Mago Epico per Albion Online, come già sapevamo.

I giochi gratis del 27 agosto

Epic Games Store regala Breathedge e Rival Stars Horse Racing: Desktop Edition. Vediamo i dettagli sui due titoli.

Breathedge è un gioco d'azione e sopravvivenza nello spazio. Dobbiamo esplorare il vuoto cosmico in cerca di rottami da usare per creare nuovi strumenti e oggetti utili alla sopravvivenza. Possiamo pilotare veicoli e controllare le stazioni spaziali, per scoprire la verità dietro a un incidente.

Rival Stars Horse Racing: Desktop Edition è invece un gioco dedicato ai cavalli, nel quale gareggiare, allevare destrieri ed esibirsi in diverse modalità. Dispone anche di una modalità fotografica per catturare le migliori immagini dei nostri cavalli, completamente personalizzabili.

Ricordiamo infine che Epic Games ha venduto ArtStation e Sketchfab: ecco chi le ha comprate.