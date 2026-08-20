0

I giochi gratis dell'Epic Games Store del 27 agosto sono stati svelati: disponibili quelli di oggi

Epic Games ha indicato quali sono i videogiochi che gli utenti del suo negozio potranno ottenere senza alcun costo aggiuntivo.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   20/08/2026
un collage di giochi dell'Epic Games Store

Epic Games Store ha svelato i giochi gratuiti che saranno disponibili dal prossimo giovedì e ha reso disponibili quelli odierni. I giochi gratis di oggi sono Cardpocalypse e il Pacchetto Mago Epico per Albion Online, come già sapevamo.

Avete tempo fino al 27 agosto, precisamente alle 17:00 ora italiana, per ottenere i due prodotti e renderli vostri per sempre.

I giochi gratis del 27 agosto

Epic Games Store regala Breathedge e Rival Stars Horse Racing: Desktop Edition. Vediamo i dettagli sui due titoli.

Breathedge è un gioco d'azione e sopravvivenza nello spazio. Dobbiamo esplorare il vuoto cosmico in cerca di rottami da usare per creare nuovi strumenti e oggetti utili alla sopravvivenza. Possiamo pilotare veicoli e controllare le stazioni spaziali, per scoprire la verità dietro a un incidente.

Epic Games Store avrà una versione nativa per Linux: Fortnite arriverà su Steam Machine e Deck? Epic Games Store avrà una versione nativa per Linux: Fortnite arriverà su Steam Machine e Deck?

Rival Stars Horse Racing: Desktop Edition è invece un gioco dedicato ai cavalli, nel quale gareggiare, allevare destrieri ed esibirsi in diverse modalità. Dispone anche di una modalità fotografica per catturare le migliori immagini dei nostri cavalli, completamente personalizzabili.

Ricordiamo infine che Epic Games ha venduto ArtStation e Sketchfab: ecco chi le ha comprate.

#Epic Games #Epic Games Store #Giochi Gratis
Aggiungici come fonte preferita su Google
Questo contenuto potrebbe includere link affiliati che generano commissioni.
Per conoscere i dettagli della nostra policy editoriale, è disponibile la pagina etica.
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
I giochi gratis dell'Epic Games Store del 27 agosto sono stati svelati: disponibili quelli di oggi