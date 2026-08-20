La serie animata di Golden Axe debutterà a settembre: il primo trailer svela i toni da commedia

Ricordate la serie di picchiaduro a scorrimento (per la gran parte) Golden Axe , nata da uno storico coin op pubblicato da SEGA nel 1989? Sappiate che sta per tornare sotto forma di serie televisiva animata . Il progetto, co-creato da Mike McMahan (Star Trek: Lower Decks) e Joe Chandler (American Dad), ne proporrà una rilettura in chiave di commedia metanarrativa ambientata in un mondo sword and sorcery.

Tono da commedia

Il tono della produzione è reso evidente fin dalle prime sequenze del trailer di presentazione, che trovate di seguito. Prima di lanciarsi all'attacco, la maga guerriera Tyris Flare urla il nome "SEGA", per poi esplicitare in modo didascalico le dinamiche dello show, che ricalcano apertamente la struttura del videogioco: "Faremo ciò che ci riesce meglio. Affronteremo una serie di nemici progressivamente più difficili finché non arriveremo a una grande battaglia finale con Death Adder. E poi lo uccideremo per sempre".

La trama ruota attorno alla rimpatriata dei tre eroi originali del titolo arcade, uniti per sconfiggere l'antagonista Death Adder, apparentemente incapace di restare morto. Il cast vocale vede Matthew Rhys nei panni di Gilius Thunderhead, un nano da battaglia scontroso e con problemi di igiene; Liam McIntyre nel ruolo di Ax Battler, un barbaro legato a un rigido codice d'onore ma dall'indole pacifica; e Lisa Gilroy a prestare la voce alla letale Tyris Flare.

Le dinamiche del gruppo verranno alterate dall'arrivo di Hampton Squib, doppiato da Danny Pudi. Si tratta di un personaggio inedito descritto come un avventuriero ingenuo, totalmente impreparato ma desideroso di unirsi alla missione. È stata inoltre confermata la presenza del comico Carl Tart, che doppierà la pantera umanoide Chronos "Evil" Lait. Ci saranno anche scheletri spadaccini, i destrieri bipedi noti come "Chicken Legs" e l'Armatura della Morte dorata.

Il percorso di Golden Axe verso il piccolo schermo ha radici lunghe, con i primi tentativi di adattamento risalenti al 2014. Dopo aver ricevuto il via libera nel 2024 per una stagione di 10 episodi originariamente destinata a Comedy Central, la serie debutterà ufficialmente in esclusiva sulla piattaforma di streaming Paramount+ a partire da mercoledì 16 settembre.