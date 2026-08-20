0

Hidetaka Miyazaki chiarisce le meccaniche di The Duskbloods: "L'etichetta PvPvE ha generato confusione"

Miyazaki ha ammesso che la classificazione iniziale di The Duskbloods ha trasmesso un'idea imprecisa al pubblico.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   20/08/2026
Dei nemici di The Duskbloods
The Duskbloods
The Duskbloods
Articoli News Video Immagini

L'annuncio ufficiale di The Duskbloods per Nintendo Switch 2 è stato accompagnato da una definizione che ha parzialmente fuorviato la community. Il gioco era stato infatti presentato come un titolo "PvPvE", acronimo che oggi il mercato associa al genere degli extraction shooter. A smentire questa associazione è intervenuto direttamente il game director Hidetaka Miyazaki, nel corso di una recente intervista concessa alla testata GameSpot.

Secondo Miyazaki, la struttura di The Duskbloods è molto più complessa e non può essere inquadrata facilmente in un singolo genere: "L'etichetta PvPvE è un po' confusa nel contesto di questo gioco. Non è che ci fossimo prefissati quell'esatta classificazione quando lo abbiamo proposto a Nintendo", ha spiegato il director tramite un traduttore.

"Avevamo un paio di elementi chiave che volevamo davvero realizzare: il sistema dei Sigilli e degli Eventi, per creare questa sensazione di dramma costante ed eccitazione tra i giocatori. Anche le relazioni e il sistema delle Virtù contribuiscono. Non si tratta di PvP al 100%; ci sono modi per vincere e godersi le partite al di fuori del semplice scontro con altri giocatori".

The Duskbloods: tutto sul nuovo PvPvE di FromSoftware per Switch 2 The Duskbloods: tutto sul nuovo PvPvE di FromSoftware per Switch 2

Miyazaki ha poi approfondito la natura ibrida della produzione: "Queste erano le cose che volevamo realizzare prima di tutto. Dire che è un gioco PvPvE fa sembrare che ci sia solo quello, e nemmeno dire che è un gioco PvE gli rende davvero giustizia. È una sorta di combinazione dei due. I nemici, in particolare, traggono ispirazione dai nostri titoli precedenti, e inserirli aveva senso per la nostra metodologia".

L'autore ha infine riconosciuto che la comunicazione iniziale avrebbe potuto essere gestita in modo più chiaro: "Quando abbiamo annunciato inizialmente il gioco come titolo PvPvE, c'è stata probabilmente molta confusione, con il pubblico che ha pensato a un gioco d'estrazione, e c'è sicuramente un'associazione con quel tipo di gameplay. Adesso ci guardiamo indietro e pensiamo: 'Hmm, forse non era il modo migliore per definirlo'. Non rende molta giustizia al gioco, ma sì, questo era il ragionamento alla base". Se volete altre dettagli, leggete il nostro provato di The Duskbloods.

Aggiungici come fonte preferita su Google
Questo contenuto potrebbe includere link affiliati che generano commissioni.
Per conoscere i dettagli della nostra policy editoriale, è disponibile la pagina etica.
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Hidetaka Miyazaki chiarisce le meccaniche di The Duskbloods: "L'etichetta PvPvE ha generato confusione"