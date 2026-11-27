Il Black Friday 2026 di AliExpress è ufficialmente in corso: ecco una selezione delle offerte più interessanti su console, processori e altri prodotti. Assicurati di utilizzare i codici per risparmiare tantissimo.

Il Black Friday è ufficialmente arrivato anche su AliExpress. In questo articolo abbiamo raccolto e riepilogato alcune delle migliori promozioni dedicate a console, accessori per il gaming e altro ancora, per aiutarti a trovare le occasioni più convenienti. Prima di iniziare, ricorda che potrai riscattare i seguenti codici per risparmiare ulteriormente e spendere molto meno. Ti suggeriamo, però, di approfittarne quanto prima, in quanto tendono ad esaurirsi molto velocemente e potrebbero non essere più disponibili: ITBF03 oppure BFIT03 - 3€ di sconto su un acquisto minimo di 18 €

- 3€ di sconto su un ITBF05 oppure BFIT05 - 5 € di sconto su un acquisto minimo di 37 €

- 5 € di sconto su un ITBF13 oppure BFIT13 - 13 € di sconto su un acquisto minimo di 79 €

- 13 € di sconto su un ITBF20 oppure BFIT20 - 20 € di sconto su un acquisto minimo di 125 €

- 20 € di sconto su un ITBF40 oppure BFIT40 - 40 € di sconto su un acquisto minimo di 245 €

- 40 € di sconto su un ITBF55 oppure BFIT55 - 55 € di sconto su un acquisto minimo di 335 €

- 55 € di sconto su un ITBF70 oppure BFIT70 - 70 € di sconto su un acquisto minimo di 435 € Non è tutto, perché tornano anche gli sconti PayPal così strutturati: 10 € di sconto su un acquisto minimo di 99 €

di sconto su un 18 € di sconto su un acquisto minimo di 159 €

di sconto su un 28 € di sconto su un acquisto minimo di 239 €

Le migliori console in offerta Nintendo Switch e Switch 2 in sconto Partiamo dalle console Nintendo Switch 2, disponibili in diverse versioni. Specifichiamo che i prezzi possono subire variazioni, quindi ti consigliamo di consultare le pagine dei prodotti per verificare. In ogni caso, cercheremo di aggiornare l'articolo prontamente in caso di novità. La console Nintendo Switch 2 + Mario Kart World e 3 mesi di NSO costa 505,91 €, ma con i codici ITBF70 o BFIT70 potrai risparmiare 70 €. Non è tutto, perché con lo sconto PayPal risparmierai ulteriori 28 €, spendendo in totale 407,91 €. Se sei interessato, puoi acquistare il bundle direttamente tramite questo link. La console Nintendo Switch 2 V2 UE, spedita dall'Italia, costa 459,91 €. Usa i codici ITBF70 o BFIT70 per risparmiare altri 70 € e sfrutta lo sconto PayPal per altri 28 € di sconto. Puoi acquistarla tramite questo link. Nintendo Switch 2 con batteria sostituibile, sempre spedita dall'Italia, è disponibile anche a 441,71 €. Usa i codici ITBF70 o BFIT70 per risparmiare altri 70 € e sfrutta lo sconto PayPal per altri 28 € di sconto. Puoi acquistarla cliccando qui. Nintendo Switch 2 + Nintendo Switch Sports Resort, spedita dall'Italia, è disponibile a 474,21 €, ma con i codici ITBF70 o BFIT70 risparmierai altri 70 €, da sommare allo sconto PayPal da 28 €. Se sei interessato, puoi acquistarla direttamente tramite questo link. La console Nintendo Switch OLED è disponibile a 293,90 €, ma con i codici ITBF40 o BFIT40 potrai risparmiare altri 40 €. Se sei interessato, puoi acquistarla direttamente tramite questo link. Sta per tornare il Black Friday su AliExpress: preparati a riscattare i seguenti codici per risparmiare