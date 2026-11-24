In questo caso si tratta delle offerte per il Black Friday , valide per un periodo di tempo limitato e fino a esaurimento scorte. Specifichiamo che i coupon non sono sempre disponibili , quindi ti suggeriamo di approfittarne quanto prima. Inoltre, assicurati di consultare il centro coupon per vedere quando (e quali) sono nuovamente disponibili. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

In occasione del Black Friday, su AliExpress è attualmente disponibile la console Nintendo Switch OLED a 309,08 €, ma con il codice ITBF40 potrai risparmiare altri 40 €. Se sei interessato, puoi acquistarla direttamente tramite questo link .

Immagini ancora più nitide

Questa console utilizza un display OLED da 7", quindi è in grado di offrirti immagini nitide e ancora più immersive, con contrasti migliorati e colori ancora più vivaci. Inoltre, l'audio è stato potenziato, insieme a una stabilità superiore in modalità TV rispetto alla versione base. Anche in questo caso potrai continuare a utilizzarla in modalità portatile, da tavolo o collegandola al televisore con il dock.

Ricordiamo che le offerte sono valide per un periodo limitato e i prezzi potrebbero subire variazioni. Inoltre, i codici sono particolarmente richiesti e tendono a non essere più disponibili dopo poco tempo, quindi ti suggeriamo di approfittarne.