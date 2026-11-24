Se avete voglia di mettervi al comando di grandi potenze coloniali tra battaglie campali e gestione delle risorse, su Instant Gaming potete recuperare Age of Empires III: Definitive Edition per PC (Steam) a meno di sei euro . A fronte di un prezzo di listino ufficiale di 35 euro, lo store applica a catalogo un taglio dell'86%, esponendo una base netta di 4,79 euro. Calcolando l'IVA al 22%, la cifra richiesta per completare l'acquisto si fissa a 5,84 euro, importo che corrisponde a uno sconto effettivo dell'83% e vi garantisce un risparmio reale di 29,16 euro. Potete procedere subito all'acquisto della chiave da riscattare su Steam cliccando qui oppure utilizzando il box dedicato.

Battaglie storiche, Città Madre e grafica 4K: il classico strategico su Steam

Curato da Tantalus Media e Forgotten Empires per Xbox Game Studios, questo capitolo restaura in alta definizione lo storico strategico in tempo reale ambientato tra l'epoca delle grandi esplorazioni e l'età industriale. La campagna narrativa principale accompagna tre generazioni della famiglia Black attraverso il continente americano tra intrighi segreti, spedizioni nel Nuovo Mondo e battaglie contro la misteriosa società del Circolo Ossus, affiancando agli episodi originali anche i contenuti delle espansioni The WarChiefs e The Asian Dynasties e le inedite Battaglie Storiche ricostruite fedelmente.

Sul piano del gameplay, Age of Empires III: Definitive Edition unisce la raccolta delle risorse, la costruzione degli insediamenti e il passaggio attraverso cinque epoche tecnologiche con la meccanica distintiva della Città Madre. Prima di scendere in campo è possibile personalizzare un vero e proprio mazzo di carte strategiche che consente di richiedere rifornimenti dalla madrepatria durante la partita, ricevendo rinforzi militari, coloni extra, casse di risorse o potenziamenti economici nei momenti più critici dello scontro. Il titolo include sedici civiltà giocabili, tra cui gli inediti Incas e Svedesi, dotate di unità uniche, edifici specifici e stili di gioco ben differenziati, oltre alle sfide didattiche L'Arte della Guerra pensate per affinare le tattiche competitive.

Questa edizione rimasterizzata aggiorna l'intero comparto tecnico con modelli tridimensionali ricostruiti, supporto alle risoluzioni fino al 4K Ultra HD, colonna sonora orchestrale rielaborata, un'interfaccia modernizzata e il cross-play tra le piattaforme PC. Attivando il codice su Steam, il gioco si associa al vostro account, includendo il doppiaggio e i sottotitoli completi in italiano, i salvataggi su cloud, il supporto allo Steam Workshop per le mod della community, gli obiettivi della piattaforma Valve e il multigiocatore online competitivo.