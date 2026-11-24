Se volete ripercorrere l'intera epopea cinematografica di Guerre Stellari in una veste ironica e ricca di contenuti, su Instant Gaming potete recuperare LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker Galactic Edition per PC (Steam) a meno di nove euro . A fronte di un prezzo di listino ufficiale di 70 euro, lo store applica a catalogo un taglio del 90%, esponendo una base netta di 6,79 euro. Calcolando l'IVA al 22%, la cifra richiesta per completare l'acquisto si fissa a 8,28 euro, importo che corrisponde a uno sconto effettivo dell'88% e vi garantisce un risparmio reale di 61,72 euro. Potete procedere subito all' acquisto della chiave da riscattare su Steam cliccando qui oppure utilizzando il box dedicato.

Nove capitoli cinematografici, oltre venti pianeti e più di quattrocento personaggi su Steam

Sviluppato da TT Games e pubblicato da Warner Bros. Games, questo capitolo ripercorre tutti e nove i film principali della saga degli Skywalker, da La Minaccia Fantasma fino a L'Ascesa di Skywalker. La struttura narrativa lascia la libertà di iniziare l'avventura dal capitolo d'apertura di una qualsiasi delle tre trilogie, permettendo di alternare le vicende dei Jedi, dei Ribelli e della Resistenza secondo le proprie preferenze. Ogni episodio rielabora le scene più iconiche del grande schermo con la consueta ironia dei mattoncini danesi, spaziando dai duelli con la spada laser su Mustafar alle battaglie spaziali sopra la Morte Nera.

Sul piano del gameplay, il titolo rinnova profondamente la formula tradizionale dei giochi LEGO introducendo una telecamera ravvicinata dietro le spalle del protagonista e un sistema di combattimento molto più dinamico. Gli scontri corpo a corpo sfruttano combinazioni di attacchi leggeri, pesanti e poteri della Forza, mentre i combattimenti a distanza integrano la mira manuale di precisione e l'uso delle coperture. L'esplorazione si estende su oltre venti pianeti iconici, tra cui Tatooine, Coruscant, Naboo, Hoth ed Endor, affrontabili liberamente tra missioni secondarie, sfide di contrabbando, gare d'astronavi e ricerca dei Mattoncini Kyber, indispensabili per potenziare le abilità specifiche delle varie classi di personaggi.

Questa Galactic Edition include il gioco base completo affiancato da entrambe le raccolte aggiuntive Character Collection 1 e 2, per un totale di tredici pacchetti DLC ispirati alle serie e agli spin-off dell'universo Star Wars, tra cui The Mandalorian, Andor, Obi-Wan Kenobi, Rogue One, The Clone Wars, Rebels, The Bad Batch e The Book of Boba Fett, che portano il roster complessivo a oltre quattrocento personaggi giocabili. Affrontabile interamente in solitaria oppure in cooperativa locale con schermo condiviso per due giocatori, la versione attivabile su Steam si lega al vostro account, includendo il doppiaggio e i sottotitoli completi in italiano, i salvataggi su cloud, gli obiettivi della piattaforma Valve e il supporto totale per controller e mouse e tastiera.