Se volete addentrarvi tra le rovine radioattive di Pripyat in un thriller fantascientifico ricco di tensione e scelte morali, su Instant Gaming potete recuperare Chernobylite Edizione Premium (Premium Edition) per PC (Steam) a poco più di due euro . A fronte di un prezzo di listino ufficiale di 55 euro, lo store applica a catalogo un taglio del 97%, esponendo una base netta di 1,69 euro. Calcolando l'IVA al 22%, la cifra richiesta per completare l'acquisto si fissa a 2,06 euro, importo che corrisponde a uno sconto effettivo del 96% e vi garantisce un risparmio reale di 52,94 euro. Potete procedere subito all'acquisto della chiave da riscattare su Steam cliccando qui oppure utilizzando il box dedicato.

Esplorazione fotogrammetrica, gestione della base e paradossi temporali su Steam

Sviluppato dallo studio polacco The Farm 51, il titolo vi mette nei panni di Igor Khymynuk, un fisico ed ex dipendente della centrale nucleare di Chernobyl che fa ritorno nella Zona di Esclusione trent'anni dopo il disastro del 1986. L'obiettivo è indagare sulla misteriosa scomparsa della fidanzata Tatyana, affrontando non soltanto le pattuglie militari ostili e gli stalker rivali, ma anche le creature sovrannaturali generate dalla chernobylite, un minerale alieno ad altissima energia affiorato dopo l'esplosione del reattore. L'intera ambientazione nasce da una minuziosa scansione fotogrammetrica tridimensionale della reale area di Pripyat, restituendo scorci decadenti e inquietanti di grande realismo.

Sul piano del gameplay, Chernobylite intreccia sopravvivenza, stealth, combattimenti con armi personalizzabili e gestione strategica di un rifugio. Prima di ogni spedizione giornaliera è necessario pianificare gli incarichi, assegnare obiettivi ai compagni reclutati nella squadra e mantenere elevato il morale del gruppo costruendo banchi da lavoro, depuratori d'aria e letti nella base operativa. Le decisioni prese durante le missioni incidono profondamente sugli equilibri narrativi e sulla sanità mentale del protagonista, ma grazie ai poteri della chernobylite è possibile rientrare in una dimensione parallela per alterare le scelte compiute in passato e riscrivere gli esiti della storia.

Questa Edizione Premium arricchisce il gioco base completo, comprensivo di tutti gli aggiornamenti gratuiti introdotti dopo il debutto, con diversi pacchetti estetici dedicati alla personalizzazione delle armi, l'artbook digitale ufficiale e la colonna sonora originale composta da Mikolai Stroinski. Attivando il codice su Steam, il titolo si associa al vostro account includendo l'interfaccia e i sottotitoli in italiano, i salvataggi su cloud, il tracciamento degli obiettivi della piattaforma Valve e la piena compatibilità sia con mouse e tastiera sia con controller.