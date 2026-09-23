Metaphor: ReFantazio dedica un trailer a Gallica in vista dell'uscita su Nintendo Switch 2

Il fatto che si tratti di un progetto realizzato dagli autori di Persona risulta evidente fin dalle prime battute, per via delle scelte artistiche e stilistiche effettuate, nonché di tante delle meccaniche che caratterizzano il gameplay di Metaphor: ReFantazio.

La fatina si pone tuttavia soltanto come una delle diverse figure degne di nota di un titolo eccellente, capace di catapultarci all'interno di uno scenario suggestivo e di raccontare una storia appassionante, già apprezzata da tantissime persone su PC, PlayStation e Xbox.

Le sequenze del video mettono in risalto la personalità di Gallica e il suo modo di reagire alle diverse situazioni che caratterizzano la campagna di Metaphor: ReFantazio, nonché la sua maniera di contribuire anche al successo in alcune battaglie.

In arrivo su Nintendo Switch 2 il prossimo 12 novembre, Metaphor: ReFantazio ha dedicato un nuovo trailer al personaggio di Gallica , la simpatica fatina che accompagna il protagonista dell'avventura.

Un grande successo

Capace di vendere finora 2,46 milioni di copie, Metaphor: ReFantazio è stato accolto dalla stampa internazionale con voti altissimi, a conferma della straordinaria qualità dell'opera diretta da Katsura Hashino.

Impegnati a esplorare un ampio e affascinante mondo, nel gioco ci troveremo ad alternare combattimenti e momenti di confronto fra i vari personaggi, nell'ambito di una struttura che riprende come detto alcuni degli elementi tipici della formula di Persona.

Gli scontri sono regolati da un mix di azioni in tempo reale e a turni in cui potremo utilizzare un gruppo di eroi e personalizzarli attraverso un set di poteri che consentono di definire le abilità di ogni combattente.