Metaphor: ReFantazio dedica un trailer a Gallica in vista dell'uscita su Nintendo Switch 2

In arrivo su Nintendo Switch 2 il prossimo 12 novembre, Metaphor: ReFantazio ha dedicato un nuovo trailer al personaggio di Gallica, la simpatica fatina che accompagna il protagonista dell'avventura.
Le sequenze del video mettono in risalto la personalità di Gallica e il suo modo di reagire alle diverse situazioni che caratterizzano la campagna di Metaphor: ReFantazio, nonché la sua maniera di contribuire anche al successo in alcune battaglie.
La fatina si pone tuttavia soltanto come una delle diverse figure degne di nota di un titolo eccellente, capace di catapultarci all'interno di uno scenario suggestivo e di raccontare una storia appassionante, già apprezzata da tantissime persone su PC, PlayStation e Xbox.
Il fatto che si tratti di un progetto realizzato dagli autori di Persona risulta evidente fin dalle prime battute, per via delle scelte artistiche e stilistiche effettuate, nonché di tante delle meccaniche che caratterizzano il gameplay di Metaphor: ReFantazio.
Un grande successo
Capace di vendere finora 2,46 milioni di copie, Metaphor: ReFantazio è stato accolto dalla stampa internazionale con voti altissimi, a conferma della straordinaria qualità dell'opera diretta da Katsura Hashino.
Impegnati a esplorare un ampio e affascinante mondo, nel gioco ci troveremo ad alternare combattimenti e momenti di confronto fra i vari personaggi, nell'ambito di una struttura che riprende come detto alcuni degli elementi tipici della formula di Persona.
Gli scontri sono regolati da un mix di azioni in tempo reale e a turni in cui potremo utilizzare un gruppo di eroi e personalizzarli attraverso un set di poteri che consentono di definire le abilità di ogni combattente.