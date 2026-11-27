In base ad alcune comunicazioni affidate ai social è emerso che il nuovo gioco che era in sviluppo presso New Radical Games è stato cancellato, e si tratta di una notizia di un certo spessore considerando che si tratta di uno studio responsabile di successi storici come The Simpsons: Hit & Run e Prototype. Il nuovo gioco non era stato nemmeno annunciato, ma evidentemente era in lavorazione da tempo: in seguito a una revisione generale degli affari, che ha portato anche a licenziamenti, sembra che il gioco sia stato completamente cancellato prima ancora di venire presentato al pubblico. Non sappiamo dunque di cosa si trattasse, ma alcuni indizi potevano far pensare anche a un ritorno proprio di The Simpsons: Hit & Run, titolo che molti ricordano con particolare affetto e che era ricomparso nelle voci di corridoio da un po' di tempo a questa parte.

Il messaggio di Darren Evenson A riferire la questione è stato Darren Evenson, un ex-membro di Radical Entertainment che è stato licenziato proprio in seguito alla cancellazione del progetto, mettendo in evidenza come anche il team in questione si trovi in una situazione decisamente difficile, attualmente. "Sembra che nemmeno un progetto fantastico con un team assolutamente incredibile sia immune all'attuale situazione del settore, dato che ciò su cui stavamo lavorando alla New Radical Games (sebbene fosse incredibilmente fantastico) è finito a far parte di un'intera schiera di cancellazioni. Una schiera, dico!" Così si apre il messaggio di Evenson, che poi fa notare come la decisione derivi da questioni finanziarie, dimostrando tutto il suo disappunto: "Oh, voi stupidi colletti bianchi con i vostri fogli di calcolo... imparerete MAI? Se non realizzate il gioco, non potete guadagnare... e se non guadagnate, allora non ottenete il potere e... beh, quella citazione continua, ma sto divagando".