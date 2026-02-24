Lo studio di The Simpsons: Hit & Run è stato rifondato: è nato New Radical Games

Radical Entertainment fu fondato nel 1991 a Vancouver. Lo studio fu acquisito da Vivendi nel 2005 e poi da Activision nel 2008, che lo chiuse alla fine del 2013, disperdendo i dipendenti in altri progetti. Anche Hothead Games aveva sede a Vancouver. Sviluppò titoli come Penny Arcade Adventures e DeathSpank, per poi concentrarsi sul mercato mobile. È stato chiuso nel 2024.

Fusione

New Radical Games è quindi la sintesi di entrambe le realtà, con Ian Wilkinson che ha assunto il ruolo di CEO e presidente e Tim Bennison quello di COO. Wilkinson è stato uno dei cofondatori di Radical Entertainment. Dopo la vendita a Vivendi, lasciò lo studio per trasferirsi a Hothead, dove ha ricoperto la carica di presidente per i successivi 16 anni. Bennison, invece, era stato COO e studio director di Capcom Vancouver, prima di entrare in Hothead nel 2020 come COO.

Secondo il profilo LinkedIn di Wilkinson, il suo incarico come CEO e presidente di New Radical Games è iniziato nel dicembre 2024, più o meno nello stesso periodo del fallimento di Hothead, anche se il sito ufficiale dello studio sembra essere stato aperto solo di recente. Probabilmente c'è stato tanto movimento dietro le quinte.

Il sito indica che lo studio è disponibile per lavori su commissione nello sviluppo completo di giochi per mobile o console. Si dichiara inoltre aperto alla co-produzione con altri studi, così come a occuparsi di port o remaster di titoli esistenti. Non ci sono indicazioni su progetti in corso.