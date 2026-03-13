The Simpsons: Hit & Run avrà un seguito? "Se vediamo che le persone lo vogliono, mai dire mai"

The Simpsons: Hit & Run è certamente uno dei più grandi videogiochi della storia della serie animata americana e sono molti i fan che desiderano poterlo rigiocare in una versione modernizzata o, magari, ottenere un seguito .

Cosa ha detto Selman su The Simpsons: Hit & Run

Parlando con People, Selman - che ha lavorato come uno degli sceneggiatori per The Simpsons: Hit & Run - ha spiegato che tutto quel che serve è mostrare alla compagnia che c'è un reale desiderio di vedere un nuovo Hit & Run.

La locandina di The Simpsons: Hit & Run

"Nulla è scolpito nella pietra. Ma la mia frase riguardo a Hit & Run sarebbe: 'Mai dire mai'", ha detto Selman. "Perché sappiamo che la gente lo ama. Sappiamo che lo vogliono, quindi è un bene. Se sappiamo che le persone lo vogliono, mai dire mai."

"Hit & Run è veramente interessante", ha aggiunto Selman. "Oramai sono vecchio ma, quando ero verso la fine dei miei vent'anni, ho aiutato a scrivere Hit & Run. Non avevo idea che sarebbe diventato un gioco di culto, un successo di culto. Di tutti i giochi, le migliaia di giochi dei Simpson... proprio quello...".

Ovviamente la serie I Simpson non è stata lontana dal mondo dei videogiochi negli anni, ad esempio è apparsa in Fortnite.