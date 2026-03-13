The Simpsons: Hit & Run avrà un seguito? "Se vediamo che le persone lo vogliono, mai dire mai"

The Simpsons: Hit & Run è certamente uno dei più grandi videogiochi della storia della serie animata americana e sono molti i fan che desiderano poterlo rigiocare in una versione modernizzata o, magari, ottenere un seguito.
Accadrà mai? Per il momento pare proprio di no, ma lo showrunner Matt Selman afferma che non si deve "mai dire mai".
Cosa ha detto Selman su The Simpsons: Hit & Run
Parlando con People, Selman - che ha lavorato come uno degli sceneggiatori per The Simpsons: Hit & Run - ha spiegato che tutto quel che serve è mostrare alla compagnia che c'è un reale desiderio di vedere un nuovo Hit & Run.
"Nulla è scolpito nella pietra. Ma la mia frase riguardo a Hit & Run sarebbe: 'Mai dire mai'", ha detto Selman. "Perché sappiamo che la gente lo ama. Sappiamo che lo vogliono, quindi è un bene. Se sappiamo che le persone lo vogliono, mai dire mai."
"Hit & Run è veramente interessante", ha aggiunto Selman. "Oramai sono vecchio ma, quando ero verso la fine dei miei vent'anni, ho aiutato a scrivere Hit & Run. Non avevo idea che sarebbe diventato un gioco di culto, un successo di culto. Di tutti i giochi, le migliaia di giochi dei Simpson... proprio quello...".
Ovviamente la serie I Simpson non è stata lontana dal mondo dei videogiochi negli anni, ad esempio è apparsa in Fortnite.