Mouse da gaming Razer Cobra Pokémon Edition è in promozione: puoi acquistarlo al suo minimo storico

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promo che fa calare il prezzo del mouse Razer Cobra Pokémon Edition al suo minimo storico.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   24/02/2026
Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promo dedicata al mouse da gaming Razer Cobra e in particolar modo alla Pokémon Edition che viene messa in offerta con uno sconto attivo del 23% per un costo totale e finale d'acquisto di 53,92€, suo minimo storico. Acquista il gioco direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul box dedicato qui sotto: Si tratta, esteticamente, di un chiaro richiamo al mondo dei Pokémon che i fan potranno apprezzare ma che, al contempo, coloro che non amano l'universo dei "mostriciattoli" più famosi di sempre, potrebbero non apprezzare particolarmente.

Ulteriori dettagli sul mouse

Con un peso di soli 58 grammi, questo mouse offre un controllo rapido e preciso, adattandosi alla maggior parte delle impugnature e garantendo comfort anche durante sessioni di gioco prolungate.

La struttura compatta e bilanciata consente movimenti fluidi e reattivi. Il mouse è dotato di interruttori ottici Razer Gen-3, progettati per offrire una durata fino a 90 milioni di clic, eliminando i problemi di doppio clic e assicurando un'attuazione ultra-rapida di 0,2 ms senza ritardo di rimbalzo.

Il sensore ottico Razer da 8500 DPI permette regolazioni precise con incrementi di 50 DPI, così da adattare la sensibilità al proprio stile di gioco. L'illuminazione Razer Chroma RGB con Gradient Underglow consente di personalizzare il mouse con 16,8 milioni di colori ed effetti dinamici sincronizzabili con numerosi giochi compatibili.

