Sony ha aggiornato il PlayStation Store di PS5 con una caratteristica davvero utile

Sony ha aggiornato il PlayStation Store su PlayStation 5 aggiugnendo una nuova funzione, che potrebbe tornare utile a molti. Attualmente è visibile solo su console, ma immaginiamo che presto potrebbe essere accessibile anche da browser e affini. Ora, gli utenti che navigano il negozio possono vedere il prezzo di lancio dei giochi. Si tratta di una novità molto utile per seguire l'andamento di prezzo dei giochi e sapere quando c'è stato un taglio di prezzo.

Prezzi in vista

Lo scorso ottobre Sony aveva già aggiunto la cronologia dei prezzi al PlayStation Store, permettendo agli utenti di verificare se il prezzo attuale fosse il più basso degli ultimi 30 giorni.

La nuova caratteristica in uso sul PlayStation Store

Ora l'azienda sta introducendo una funzione che mostra il prezzo di lancio di un gioco al momento dell'uscita, indicando anche per quanto tempo circa è rimasto disponibile a quella cifra.

Non è chiaro quando esattamente la funzione sia stata aggiunta al negozio, visto che non ci sono stati annunci in merito, ma dovrebbe essere un'introduzione recente. Possiamo confermare che non è ancora disponibile per tutti: al momento non compare né sulla versione web dello store né sull'app PlayStation, segno che Sony sta probabilmente distribuendo l'aggiornamento in modo graduale e che potrebbe essere davvero recentissimo.