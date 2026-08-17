The Simpsons Hit & Run starebbe per tornare, lo ha suggerito Matt Groening

Per chi non lo conoscesse, parliamo di un videogioco pubblicato nel 2003 su PS2, GameCube e Xbox, accolto positivamente da critica e pubblico. Il titolo propone una serie di missioni nei panni di Homer, Bart, Marge, Lisa e Apu, all'interno di una Springfield ricreata con cura maniacale e con una formula di gioco spesso accostata a quella della serie Grand Theft Auto .

In arrivo una remaster o un remake?

Da anni i fan chiedono a gran voce una remaster o un remake di Hit & Run, e ora forse le loro richieste potrebbero essere state accontentate. Durante un panel dedicato alla serie al D23 di Disney, è stato chiesto agli autori se, con la produzione del nuovo film de I Simpson, ci fosse spazio anche per un sequel di Hit & Run.

"Sarebbe sicuramente una gran bella cosa", ha dichiarato Matt Selman, showrunner de I Simpson e co-sceneggiatore di Hit & Run e di The Simpsons: Road Rage.

"Non so se sto parlando troppo, ma credo che il gioco originale stia per tornare in qualche forma", ha detto Groening, suscitando ovviamente reazioni tra il pubblico.

"O... magari no", ha scherzato Selman, intervenendo per smorzare quella che sembrava una conferma fin troppo diretta. Groening ha poi cambiato rapidamente argomento, raccontando invece un aneddoto sulla produzione dei giochi:

"A proposito, uno dei primi videogiochi dei Simpson è stato The Simpsons: Road Rage", ha ricordato. "E la gente diceva: "Non potete chiamarlo Road Rage, incoraggerà la rabbia al volante". E ovviamente l'abbiamo fatto lo stesso. Poi, quando è uscito il gioco successivo, Hit & Run, nessuno ha avuto nulla da ridire". "Inoltre gli avvocati di Crazy Taxi dissero: "Non potete copiare Crazy Taxi", e... del denaro cambiò proprietario".

Non sappiamo se Groening abbia semplicemente fatto confusione o se abbia effettivamente detto più del dovuto, anticipando il possibile annuncio di una remaster o di un remake dell'originale The Simpsons: Hit & Run, magari in programma per l'imminente Gamescom di Colonia, in programma dal 25 al 30 agosto.

Staremo a vedere. Tuttavia è interessante notare come pochi mesi fa Selman avesse suggerito che il grande interesse dei fan per Hit & Run potrebbe prima o poi dare vita a un sequel. In tal senso, un rifacimento del primo capitolo potrebbe rappresentare un'operazione commerciale perfetta per sondare il terreno e misurare l'interesse del pubblico.