007 First Light per Nintendo Switch 2 arriva a marzo 2027: effettua il pre-order direttamente su Amazon

Su Amazon è presente e disponibile la possibilità di effettuare il pre-order di 007 First Light per Nintendo Switch 2 al costo finale d'acquisto di 69,99€. Il gioco uscirà il 18 marzo 2027 e, in particolar modo, Amazon mette a disposizione la "Specialist Edition" grazie alla quale si avrà la possibilità di ottenere alcune skin per il nostro caro James Bond. Puoi prenotare il gioco direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina dedicata dal box qui in basso: 007 First Light porta i giocatori nel mondo dello spionaggio con un'avventura adrenalinica dedicata alla genesi di James Bond. La storia si sviluppa attraverso missioni ambientate in località mozzafiato, inseguimenti a bordo di veicoli iconici e situazioni ricche di tensione, in un'esperienza cinematografica che mette al centro la caccia a un agente ribelle, sempre pronto a giocare d'anticipo.