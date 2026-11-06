007 First Light: Starter Pack consente ora a tutti di provare la prima missione gratis

I progressi e i salvataggi effettuati nello Starter Pack potranno essere trasportati all'interno del gioco completo, nel caso in cui si proceda con l'acquisto, dunque questa è a tutti gli effetti un'introduzione gratuita a 007: First Light. Il gioco è peraltro attualmente in sconto su PC, PS5 e Xbox Series X|S.

Come abbiamo visto, una demo è disponibile anche per gli abbonati a PlayStation Plus Premium su PS5 che consente di testare il gioco per un'ora, mentre lo Starter Pack vero e proprio arriverà sulla console Sony il 10 novembre.

Io Interactive ha annunciato il lancio di 007: First Light - Starter Pack , ovvero un pacchetto speciale che consente essenzialmente di provare la prima missione gratis dell'ottimo action adventure basato su James Bond, disponibile su PC e Xbox Series X|S, con la versione PS5 in arrivo a breve.

Nei panni di James Bond, gratis

Lo Starter Pack di 007 First Light è dunque disponibile su Xbox e PC e può essere scaricato da Xbox Store e da Steam in maniera completamente gratuita, con la possibilità di accedere poi al gioco completo sbloccandolo attraverso l'acquisto.

Per il momento, lo Starter Pack consente di provare la prima missione introduttiva ambientata in Islanda, potendola portare a termine in maniera completamente gratuita e dando così la possibilità di sperimentare in maniera approfondita il nuovo gioco di IO Interactive.

007 First Light è un'avventura action-stealth in terza persona sviluppata da IO Interactive, che racconta le origini di James Bond e la sua trasformazione nel celebre agente segreto e che potete conoscere meglio nella nostra recensione.

Nei panni di un giovane Bond, i giocatori dovranno affrontare missioni pericolose, infiltrarsi in ambienti ostili e sfruttare gadget tecnologici, abilità di combattimento e astuzia per portare a termine gli incarichi. Tra intrighi, inseguimenti e colpi di scena, il titolo propone una storia inedita che ridefinisce il percorso verso la licenza di uccidere.

Nel frattempo, abbiamo visto che 007 First Light ha una data di uscita su Nintendo Switch 2, dove arrivare l'anno prossimo, e ha recentemente ricevuto il DLC gratuito Extended Operations con il New Game+.