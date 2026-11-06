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YouTube introduce la nuova interfaccia su Android e iOS, ma gli utenti non sembrano apprezzarla

La nuova interfaccia di YouTube è in distribuzione su Android e iOS: la scheda Iscrizioni si sposta in alto, mentre gli Shorts acquistano maggiore visibilità.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   06/11/2026
YouTube

Si era già parlato in precedenza di una nuova versione dell'app mobile di YouTube, caratterizzata da alcune modifiche all'interfaccia. Tra le novità principali troviamo una barra di navigazione ridisegnata e un diverso posizionamento della sezione dedicata alle Iscrizioni. Il nuovo design, tuttavia, non ha convinto tutti gli utenti e ha già raccolto diverse critiche online.

Le novità

Prima di tutto, la nuova interfaccia è in fase di distribuzione su Android e iOS e sembra basarsi su un'implementazione lato server, piuttosto che su un vero e proprio aggiornamento dell'app. Come potete vedere, YouTube abbandona la tradizionale barra di navigazione a cinque pulsanti e modifica la disposizione delle varie sezioni. In particolare, la scheda Iscrizioni non è più presente nella barra inferiore, ma rimane accessibile attraverso un semplice scorrimento orizzontale nella schermata Home.

La nuova barra di navigazione su YouTube (Fonte: Reddit)
La nuova barra di navigazione su YouTube (Fonte: Reddit)

È bene precisare che non sembrano esserci cambiamenti significativi sul piano funzionale: si tratta soprattutto di una riorganizzazione dell'interfaccia. Il nuovo design, tuttavia, non ha convinto tutti gli utenti e ha già raccolto diverse critiche su Reddit.

L'interfaccia di YouTube
L'interfaccia di YouTube

Tra le altre novità, YouTube permette ora di creare un feed personalizzato nella scheda Home, così da organizzare i contenuti in base alle proprie preferenze.

I precedenti test dell’interfaccia

Come vi avevamo anticipato lo scorso maggio, YouTube stava già testando una nuova interfaccia mobile che modificava la disposizione delle diverse schede. In quella versione, la sezione Iscrizioni veniva spostata dalla barra inferiore a una barra di navigazione superiore, accessibile tramite swipe orizzontali. L'obiettivo era semplificare e velocizzare il passaggio tra le diverse sezioni del feed.

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Con il nuovo layout, invece, il menu Esplora non sembra più essere accessibile dalla schermata principale, almeno per quanto abbiamo potuto constatare finora. Voi avete già visto la nuova interfaccia? Fateci sapere che ne pensate nei commenti qui sotto. Nel frattempo, YouTube starebbe lavorando a una nuova app chiamata Tamba.

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