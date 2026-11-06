YouTube introduce la nuova interfaccia su Android e iOS, ma gli utenti non sembrano apprezzarla

Si era già parlato in precedenza di una nuova versione dell'app mobile di YouTube , caratterizzata da alcune modifiche all'interfaccia. Tra le novità principali troviamo una barra di navigazione ridisegnata e un diverso posizionamento della sezione dedicata alle Iscrizioni. Il nuovo design, tuttavia, non ha convinto tutti gli utenti e ha già raccolto diverse critiche online.

Le novità

Prima di tutto, la nuova interfaccia è in fase di distribuzione su Android e iOS e sembra basarsi su un'implementazione lato server, piuttosto che su un vero e proprio aggiornamento dell'app. Come potete vedere, YouTube abbandona la tradizionale barra di navigazione a cinque pulsanti e modifica la disposizione delle varie sezioni. In particolare, la scheda Iscrizioni non è più presente nella barra inferiore, ma rimane accessibile attraverso un semplice scorrimento orizzontale nella schermata Home.

La nuova barra di navigazione su YouTube (Fonte: Reddit)

È bene precisare che non sembrano esserci cambiamenti significativi sul piano funzionale: si tratta soprattutto di una riorganizzazione dell'interfaccia. Il nuovo design, tuttavia, non ha convinto tutti gli utenti e ha già raccolto diverse critiche su Reddit.

L'interfaccia di YouTube

Tra le altre novità, YouTube permette ora di creare un feed personalizzato nella scheda Home, così da organizzare i contenuti in base alle proprie preferenze.