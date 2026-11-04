YouTube Tamba potrebbe essere una nuova app social in stile Instagram

YouTube starebbe preparando una nuova esperienza social chiamata "Tamba" , secondo le ultime indiscrezioni. Durante gli anni la piattaforma ha già introdotto alcune funzioni volte a offrire un'esperienza più interattiva, ma adesso le cose potrebbero cambiare ulteriormente e in modo specifico. Ovviamente si tratta di indiscrezioni da prendere con le pinze, in attesa di conferme o smentite ufficiali, quindi non è detto che la novità arrivi davvero per tutti gli utenti.

Una nuova esperienza social

I colleghi di Android Authority hanno individuato il marchio Tamba analizzando la versione 21.44.534 dell'app YouTube per Android. Nell'immagine in basso potete vedere anche il logo dalla forma ondulata e simile a uno scarabocchio, con il pulsante di riproduzione al centro.

L'icona di YouTube Tamba (Fonte: Android Authority)

Sono state inoltre individuate diverse icone, caratterizzate dallo stesso stile grafico ma separate da quelle dell'app principale di YouTube. Tra queste compaiono quelle dedicate a home, ricerca, creazione di contenuti, fotocamera, posta in arrivo, chat, adesivi e microfono, oltre a un'icona raffigurante una persona con il simbolo "+".

Le diverse icone per alcune funzionalità (Fonte: Android Authority)

Tutto ciò farebbe pensare a un layout di navigazione molto simile a quello di Instagram, quindi probabilmente sarà possibile avere nuovi follower, mandare messaggi privati, avere chat di gruppo e pubblicare i propri post in modo analogo alla piattaforma di Meta. Tamba potrebbe quindi essere un'app indipendente, separata da quella principale di YouTube. A suggerirlo sono anche due identificatori client individuati nel codice, che lascerebbero pensare a un possibile debutto sia su Android che su iOS.