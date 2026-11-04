YouTube Tamba potrebbe essere una nuova app social in stile Instagram

YouTube starebbe preparando una nuova esperienza social chiamata "Tamba", secondo le ultime indiscrezioni. Durante gli anni la piattaforma ha già introdotto alcune funzioni volte a offrire un'esperienza più interattiva, ma adesso le cose potrebbero cambiare ulteriormente e in modo specifico. Ovviamente si tratta di indiscrezioni da prendere con le pinze, in attesa di conferme o smentite ufficiali, quindi non è detto che la novità arrivi davvero per tutti gli utenti.
Una nuova esperienza social
I colleghi di Android Authority hanno individuato il marchio Tamba analizzando la versione 21.44.534 dell'app YouTube per Android. Nell'immagine in basso potete vedere anche il logo dalla forma ondulata e simile a uno scarabocchio, con il pulsante di riproduzione al centro.
Sono state inoltre individuate diverse icone, caratterizzate dallo stesso stile grafico ma separate da quelle dell'app principale di YouTube. Tra queste compaiono quelle dedicate a home, ricerca, creazione di contenuti, fotocamera, posta in arrivo, chat, adesivi e microfono, oltre a un'icona raffigurante una persona con il simbolo "+".
Tutto ciò farebbe pensare a un layout di navigazione molto simile a quello di Instagram, quindi probabilmente sarà possibile avere nuovi follower, mandare messaggi privati, avere chat di gruppo e pubblicare i propri post in modo analogo alla piattaforma di Meta.
Tamba potrebbe quindi essere un'app indipendente, separata da quella principale di YouTube. A suggerirlo sono anche due identificatori client individuati nel codice, che lascerebbero pensare a un possibile debutto sia su Android che su iOS.
Un semplice esperimento?
Resta da capire se Tamba arriverà davvero al debutto o se si tratta soltanto di una fase di sperimentazione. In ogni caso, come anticipato, YouTube ha già iniziato a introdurre alcune funzionalità per rendere più semplice la comunicazione tra gli utenti, tra cui la messaggistica privata e le chat di gruppo, quest'ultime attese nei prossimi mesi.