Il primo voto di The Legend of Zelda Ocarina of Time è online: Famitsu non lo ama quanto l'originale

In vista dell'imminente debutto globale su Nintendo Switch 2, il remake di The Legend of Zelda: Ocarina of Time taglia un primo traguardo fondamentale incassando la sua primissima valutazione della critica internazionale. Sulle pagine dell'ultimo numero della celebre rivista nipponica Famitsu, il ritorno della leggendaria epopea di Link ha convinto la commissione dei quattro recensori, che hanno assegnato al titolo un punteggio complessivo di 37 punti su 40, frutto di tre 9 e un 10.