Il primo voto di The Legend of Zelda Ocarina of Time è online: Famitsu non lo ama quanto l'originale

In vista dell'imminente debutto globale su Nintendo Switch 2, il remake di The Legend of Zelda: Ocarina of Time taglia un primo traguardo fondamentale incassando la sua primissima valutazione della critica internazionale. Sulle pagine dell'ultimo numero della celebre rivista nipponica Famitsu, il ritorno della leggendaria epopea di Link ha convinto la commissione dei quattro recensori, che hanno assegnato al titolo un punteggio complessivo di 37 punti su 40, frutto di tre 9 e un 10.
Il legame speciale tra Ocarina of Time e la storia di Famitsu
Il verdetto di Famitsu assume un sapore particolarmente significativo alla luce della storia che lega la testata a questo specifico franchise. All'epoca dell'uscita originale su Nintendo 64, The Legend of Zelda: Ocarina of Time fu infatti il primissimo videogioco nella storia del magazine a ottenere un leggendario punteggio perfetto di 40/40 (quattro 10 su 10).
A distanza di decenni, pur non replicando quell'irripetibile traguardo assoluto e fermandosi a quota 37, la nuova versione per Switch 2 si conferma una delle operazioni di recupero più riuscite e attese della nuova generazione.
Telecamera, controlli e grafica: cosa ha convinto e cosa frena il remake
Nell'analisi dettagliata, i redattori del settimanale giapponese hanno espresso parole di vivo apprezzamento per il processo di modernizzazione applicato all'opera:
- Migliorie al gameplay e alla visuale: I tester hanno elogiato la rinnovata fluidità della telecamera e l'ottimizzazione del sistema di controllo, elementi capaci di rendere il flusso dell'azione decisamente più scorrevole e piacevole rispetto al passato;
- Comparto visivo: Il restauro grafico ha ricevuto ampi consensi, donando nuova linfa e pulizia alle ambientazioni di Hyrule;
- Semplicità e disorientamento: Al tempo stesso, la recensione fa notare come l'impianto generale appaia relativamente semplice se paragonato alla complessità dei videogiochi contemporanei, sottolineando inoltre la presenza di momenti in cui i giocatori potrebbero trovarsi privi di indicazioni chiare e incerti sulla strada da percorrere.
Vi lasciamo infine al nostro approfondimento dedicato a The Legend of Zelda: Ocarina of Time per Switch 2 che svela che senso ha il remake e tanti retroscena.