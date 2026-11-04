The Legend of Zelda: Ocarina of Time per Switch 2 si aggiorna prima del lancio: peso e dettagli

Mancano ormai pochissime ore al debutto ufficiale del remake di The Legend of Zelda: Ocarina of Time in diverse regioni del mondo, e Nintendo ha già avviato la distribuzione del primo aggiornamento software sulla nuova ammiraglia. L'atteso titolo per Nintendo Switch 2 passa così dalla versione 1.0.0 alla versione 1.1.1, pronta per essere scaricata non appena la console verificherà la presenza di nuovi dati per il software.
Dimensioni del download e peso complessivo: cosa sappiamo della patch 1.1.1
Consultando la sezione dedicata alla gestione del software all'interno dei menu di sistema di Switch 2, l'aggiornamento richiede un download leggero di circa 343 MB. Con l'installazione di questo pacchetto, le dimensioni totali occupate dal gioco sulla memoria della piattaforma si assestano a 24,8 GB.
Al momento la casa di Kyoto non ha ancora pubblicato le patch notes ufficiali con l'elenco delle modifiche. Di conseguenza, non sono ancora noti gli interventi specifici apportati al codice o eventuali correzioni mirate dell'ultimo minuto.
La prassi dei day-one update di Nintendo: tra amiibo e l'app Zelda Notes
Il rilascio di aggiornamenti pre-lancio o contestuali al day one rappresenta ormai una consuetudine consolidata per le produzioni della casa giapponese, che fa spesso ricorso a queste patch preliminari per rifinire le prestazioni o per abilitare determinate funzionalità di rete (come il comparto multigiocatore), dinamica già osservata in occasione del ritorno sul mercato di Star Fox avvenuto all'inizio di quest'anno.
Oltre alla revisione completa del comparto grafico e agli affinamenti sul fronte del gameplay, questo nuovo rifacimento include fin dal debutto il supporto alle statuette interattive amiibo e la compatibilità con l'applicazione dedicata per Switch, denominata Zelda Notes.
Non appena Nintendo diffonderà il registro completo dei cambiamenti con i dettagli sulle novità introdotte dalla versione 1.1.1, vi aggiorneremo tempestivamente con tutti i chiarimenti del caso.
Vi lasciamo infine al nostro approfondimento dedicato a The Legend of Zelda: Ocarina of Time per Switch 2 che svela che senso ha il remake e tanti retroscena.