PlayStation 4 riceve a sorpresa l'aggiornamento firmware 14.02: ecco cosa cambia

Si tratta di un pacchetto dal peso estremamente contenuto, progettato con un obiettivo mirato e senza l'introduzione di novità visibili all'interfaccia.

A distanza ravvicinata dai due aggiornamenti firmware distribuiti per PlayStation 5 nell'arco delle ultime due settimane, Sony torna a intervenire a sorpresa anche sulla precedente generazione hardware. Da oggi è infatti disponibile per il download l'aggiornamento di sistema 14.02 per PlayStation 4 .

La patch è dunque interamente focalizzata sul mantenimento degli standard di protezione della macchina , chiudendo potenziali falle di sistema senza alterare l'esperienza d'uso quotidiana.

"Abbiamo apportato alcune correzioni di sicurezza al software di sistema."

Gli utenti non devono attendersi l'arrivo di nuove opzioni o impostazioni per la console. La nota di rilascio ufficiale diffusa da Sony è oltremodo sintetica ed essenziale:

La tutela dell'ecosistema PlayStation: lotta a exploit e jailbreak

Sebbene le produzioni di punta di nuova generazione - a partire dall'attesissimo Grand Theft Auto 6 - non vedranno la luce sulla piattaforma del 2013, le preoccupazioni del colosso giapponese in materia di sicurezza continuano a coinvolgere direttamente anche PS4. La console condivide infatti la medesima infrastruttura di rete, i server e lo spazio digitale della sorella maggiore PS5.

Pur non avendo mai commentato pubblicamente le manovre della scena underground legata a jailbreak e homebrew, Sony interviene periodicamente con aggiornamenti correttivi di questo tipo con il preciso scopo di tamponare exploit e vulnerabilità del kernel che potrebbero essere sfruttati per aggirare le protezioni di fabbrica.

Considerata la fase avanzata del ciclo vitale di PlayStation 4, il supporto software rimarrà d'ora in avanti limitato a sporadiche operazioni di manutenzione: i giocatori non devono aspettarsi una frequenza elevata di aggiornamenti né, tantomeno, l'aggiunta di ulteriori funzionalità di sistema.