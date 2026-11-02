The Legend of Zelda: Ocarina of Time per Switch 2 svela che senso ha il remake e tanti retroscena

Eiji Aonuma e il team di sviluppo svelano la filosofia dietro l'opera: stile visivo ispirato ai teatri di marionette, fedeltà alla struttura classica e il taglio dei punti di viaggio rapido.

In vista del lancio in esclusiva di The Legend of Zelda: Ocarina of Time su Nintendo Switch 2, fissato per giovedì 5 novembre, Nintendo ha pubblicato il 24° volume della rubrica ufficiale "Chiedi agli sviluppatori". I primi due capitoli dell'approfondimento offrono una panoramica completa sulla genesi di The Legend of Zelda: Ocarina of Time, riunendo le riflessioni dei veterani della saga - lo storico produttore Eiji Aonuma e il co-produttore Hidemaro Fujibayashi - e la testimonianza diretta delle nuove figure chiave al timone del progetto: il director HokWai Ng, l'art director Aya Shida, il program director Hiroki Taguchi e il sound director Masato Ohashi.

Il 40° anniversario e il passaggio generazionale: perché rifare Ocarina of Time A 28 anni dal debutto dell'originale per Nintendo 64 nel 1998, Aonuma ha spiegato che la spinta decisiva per lavorare a un remake completo è coincisa con il 40° anniversario della saga di Zelda, che ricorre quest'anno: "Molti dei membri che oggi lavorano al mio fianco hanno maturato esperienza unicamente sui capitoli più recenti. Mi sono chiesto se comprendessero davvero l'importanza cruciale di Ocarina of Time per l'intero franchise. Ho pensato che far loro ricostruire il gioco dalle fondamenta, assimilando la struttura e la filosofia di design dell'epoca, avrebbe potuto stimolare nuove intuizioni da riversare nello sviluppo dei titoli futuri." Il team di Ocarina of Time intervistato da Nintendo Al tempo stesso, la produzione si è posta l'obiettivo di offrire ai giocatori entrati nella serie con The Legend of Zelda: Breath of the Wild l'opportunità di confrontarsi con un'avventura dal ritmo più guidato, fondata su una narrazione progressiva e su una precisa scansione dei tempi. Nel corso della conversazione è emerso anche un significativo retroscena di gameplay legato alla mobilità sulla piana di Hyrule. Per evitare che i giocatori dovessero attraversare la mappa ricorrendo costantemente alle capriole in avanti per accelerare il passo (come accadeva nel 1998), Aonuma aveva inizialmente chiesto di introdurre una serie di punti di teletrasporto inediti. Tuttavia, durante i test interni l'esperimento è stato scartato: la presenza del viaggio rapido rischiava di azzerare quei momenti di imprevista meraviglia e scoperta lungo il cammino che costituiscono l'essenza stessa dell'opera, spingendo la produzione a rimuovere del tutto i nuovi portali per preservare l'esperienza originale.

"La grafica può cambiare, l'esperienza no": marionette ed effetti pratici L'approccio scelto dal team guidato dal director HokWai Ng poggia su una regola cardine: "la grafica può cambiare, ma l'esperienza resta la stessa". Consapevoli che ogni appassionato custodisce ricordi unici e preziosi del capolavoro per Nintendo 64, gli sviluppatori hanno evitato la rincorsa a un fotorealismo asettico, concentrandosi sul preservare il contrasto tra l'atmosfera suggestiva (a tratti cupa) di Hyrule e la presenza di personaggi colorati e bizzarri. Ecco qual è il team di The Legend of Zelda: Ocarina of Time per Nintendo Switch 2 Per definire la nuova impronta estetica, l'art director Aya Shida ha guidato il reparto artistico adottando due parole d'ordine insolite: Estetica da teatro di marionette

Sensazione analogica del cinema con effetti speciali pratici e artigianali Questo approccio ha consentito di ricreare modelli poligonali tridimensionali credibili senza tradire la natura fiabesca dei ricordi d'infanzia dei fan. La ricerca del dettaglio ha toccato vette quasi maniacali: per rendere credibile l'abito del giovane Link, il team ha visitato musei e sperimentato la tessitura manuale con il filo, cercando di capire che tipo di stoffa grezza avrebbero potuto cucire con le proprie mani i bambini che abitano la foresta dei Kokiri, evitando trame meccaniche o troppo perfette. Sul versante acustico, Masato Ohashi ha sottolineato il timore reverenziale e la prudenza nell'intervenire sulle melodie leggendarie composte da Koji Kondo, optando per un lavoro di cesello volto a non alterare la memoria affettiva del pubblico.