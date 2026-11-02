Google celebra Zelda: Ocarina of Time con una sorpresa nel motore di ricerca

Con il prossimo arrivo di The Legend of Zelda: Ocarina of Time remake, la cui data di uscita è fissata per questa settimana, giovedì 5 novembre, anche Google ha deciso di celebrare il lancio con una particolare sorpresa nascosta nel motore di ricerca.
Potete provare subito il nuovo easter egg, che innesca una specie di viaggio nel tempo: basta digitare le parole "Zelda Ocarina of Time" (o qualche combinazione di queste) nello spazio apposito del motore di ricerca per veder comparire una Master Sword nell'angolo in basso a destra dello schermo.
Se si clicca sulla spada parte una sorta di salto temporale che ci riporta al 1998, anno di uscita dell'originale Ocarina of Time su Nintendo 64, con il motore di ricerca che adotta la tipica grafica dell'epoca.
Un salto nel 1998
Google ha dunque organizzato un simpatico easter egg che dimostra l'importanza storica di The Legend of Zelda: Ocarina of Time, pilastro della produzione videoludica di fine anni 90 che si appresta ad affacciarsi nel panorama moderno con il nuovo remake per Nintendo Switch 2.
Cliccando sulla Master Sword dopo aver effettuato su Google una ricerca incentrata su Ocarina of Time sentiamo la voce di Link e l'effetto sonoro della spada estratta dal piedistallo e, con la Triforza che compare in mezzo allo schermo, assistiamo a un effetto simile a quello che si verifica nel gioco con il salto temporale.
Al termine dell'animazione ci troviamo di fronte a una pagina con i risultati di Google dall'aspetto del tutto simile alla grafica classica adottata negli anni 90 dal motore di ricerca in questione, con tanto di tasto "mi sento fortunato" e la medesima composizione delle informazioni.
Anche i dettagli forniti sulla ricerca sembrano contenere vari rimandi all'originale, visto che parlano di "1998 risultati" (con chiaro riferimento all'anno dell'uscita originale) in 0,64 secondi (altro collegamento probabilmente al Nintendo 64).
Insomma, anche da questi dettagli emerge chiaramente il fatto che l'uscita di The Legend of Zelda: Ocarina of Time su Nintendo Switch 2 sia una sorta di evento di una certa importanza sul piano globale, e manca ormai pochissimo.
Proprio ieri abbiamo visto le dimensioni del gioco, con il remake che pesa più dei capitoli recenti, e un trailer che presenta le novità del rifacimento rispetto all'originale.