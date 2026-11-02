Vi interessa un Googlebook con tastiera removibile? Il primo modello potrebbe arrivare presto

Le caratteristiche del Googlebook Lenovo

Prima di tutto, Google ha confermato durante l'Android Dev Summit che i Googlebook con tastiera removibile arriveranno a "breve". Non sono stati forniti ulteriori dettagli, ma è molto probabile che il riferimento sia al Lenovo Googlebook Duet m, non ancora arrivato sul mercato. A rafforzare questa ipotesi ci sono anche alcune recenti apparizioni nel database della FCC, dove sono state individuate una tastiera Bluetooth Lenovo e un pennino, identificati rispettivamente dai codici O57DUET13BTKB e O57AP501U1.

Le immagini contenenti gli indizi sul nuovo modello Lenovo

Un ulteriore indizio arriva dalla scritta "Googlebook" visibile sul poggiapolsi sinistro della tastiera, che lascia pochi dubbi sulla destinazione degli accessori. Inoltre, le immagini del dispositivo mostrano la presenza dei pogo pin, attraverso i quali la tastiera potrà collegarsi al Lenovo Googlebook Duet m. Per quanto riguarda le specifiche tecniche, sappiamo che il dispositivo dovrebbe integrare un display da 13 pollici, un processore MediaTek Dimensity CX c10 Max e 16 GB di RAM.