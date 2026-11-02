Vi interessa un Googlebook con tastiera removibile? Il primo modello potrebbe arrivare presto

I laptop possono offrire già un buon livello di versatilità, ma presto questa caratteristica potrebbe spingersi ancora oltre con l'arrivo di un Googlebook dotato di tastiera removibile, che potrà quindi essere utilizzato anche come tablet. Questa novità, tuttavia, non riguarderà l'intera gamma: sarà riservata ad alcuni modelli specifici, che andranno ad affiancarsi ai tradizionali dispositivi a conchiglia presentati lo scorso settembre. Secondo le indiscrezioni, il primo a introdurre questa soluzione potrebbe essere il Lenovo Googlebook Duet m.
Le caratteristiche del Googlebook Lenovo
Prima di tutto, Google ha confermato durante l'Android Dev Summit che i Googlebook con tastiera removibile arriveranno a "breve". Non sono stati forniti ulteriori dettagli, ma è molto probabile che il riferimento sia al Lenovo Googlebook Duet m, non ancora arrivato sul mercato. A rafforzare questa ipotesi ci sono anche alcune recenti apparizioni nel database della FCC, dove sono state individuate una tastiera Bluetooth Lenovo e un pennino, identificati rispettivamente dai codici O57DUET13BTKB e O57AP501U1.
Un ulteriore indizio arriva dalla scritta "Googlebook" visibile sul poggiapolsi sinistro della tastiera, che lascia pochi dubbi sulla destinazione degli accessori. Inoltre, le immagini del dispositivo mostrano la presenza dei pogo pin, attraverso i quali la tastiera potrà collegarsi al Lenovo Googlebook Duet m. Per quanto riguarda le specifiche tecniche, sappiamo che il dispositivo dovrebbe integrare un display da 13 pollici, un processore MediaTek Dimensity CX c10 Max e 16 GB di RAM.
Un prodotto versatile
La possibilità di trasformare un laptop in un tablet potrebbe rivelarsi particolarmente utile per chi cerca un dispositivo versatile, da utilizzare comodamente per lavorare, prendere appunti, leggere o guardare contenuti multimediali. La tastiera removibile permetterebbe infatti di adattare il Googlebook alle diverse esigenze, senza dover ricorrere a due dispositivi separati.
Per il momento non ci resta che attendere ulteriori informazioni: vi aggiorneremo non appena emergeranno nuovi dettagli, anche se il debutto non dovrebbe essere troppo lontano. In ogni caso, non è l'unica soluzione particolare introdotta nella famiglia Googlebook. Ad esempio, l'Acer Googlebook 14 dispone di una cerniera che permette allo schermo di ruotare completamente, offrendo una modalità di utilizzo ancora diversa.