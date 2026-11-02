Fede e tormento a poco più di un euro: l'acclamato Indika torna in super offerta su Instant Gaming

Se cercate una delle esperienze narrative più audaci e originali del panorama recente a una cifra simbolica, Indika per PC è tornato acquistabile a prezzo stracciato su Instant Gaming. La piattaforma espone un ribasso a schermo del 96% rispetto ai canonici 25 euro di listino, proponendo un costo netto di appena 1,09 euro. Aggiungendo l'IVA al 22% prevista per gli acquisti di beni digitali in Italia, la spesa finale equivale a 1,33 euro. Il confronto con la cifra di listino evidenzia uno sconto reale di quasi il 95%, garantendo un risparmio effettivo di 23,67 euro. Vi segnaliamo tuttavia che si tratta di una chiave spesso non disponibile sullo store a causa della forte richiesta: se siete interessati a recuperarlo, è consigliabile approfittarne subito prima che vada nuovamente esaurito. Potete fare riferimento al box o al link qui per accedere all'offerta e riscattare la chiave .

Fede in crisi, compagni diabolici e pixel art

Sviluppato dallo studio indipendente Odd Meter e pubblicato da 11 bit studios, il titolo è ambientato in una bizzarra Russia alternativa di fine Ottocento. La narrazione segue le vicende di Indika, una giovane suora ortodossa allontanata dal monastero per compiere un pellegrinaggio e consegnare una lettera misteriosa. Durante il tragitto tra lande desolate e mastodontiche architetture industriali, la protagonista si ritrova a convivere con una presenza blasfema: la voce del Diavolo in persona, che commenta ogni evento insinuando dubbi su dogmi religiosi, morale ed etica del peccato.

Il gameplay fonde l'avventura in terza persona e la risoluzione di complessi enigmi fisici ad allucinazioni grottesche che distorcono lo spazio circostante, costringendo la protagonista a pregare per ricomporre la realtà. L'opera si distingue inoltre per l'inserimento di nostalgici minigiochi in pixel art rétro a 16-bit, utilizzati come provocatoria satira verso i sistemi a punti tradizionali e il concetto di grazia divina. Il codice acquistato sblocca la versione completa direttamente all'interno della libreria Steam per PC Windows, con supporto ai controller e salvataggi sincronizzati su Steam Cloud.