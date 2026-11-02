F-Stop, il prequel di Portal cancellato da Valve, è trapelato online

Il leak stesso deriva da una storia particolare: in pratica si tratta del risultato di tre diversi leak che hanno colpito Valve, tra i quali anche quello decisamente grosso avvenuto lo scorso agosto, che ha portato a far trapelare quasi 13 Terabyte di materiali e dati, tra i quali anche riferimenti a Half-Life 2: Episode 3 e un nuovo Portal .

Un puzzle su visione e prospettiva

Mettendo tutto insieme, è venuta fuori una versione praticamente completa di F-Stop, che risulta anche giocabile. Ovviamente si tratta di un gioco non completo e ancora al livello di prototipo, dunque sono presenti elementi mancanti, placeholder e possibili bug e glitch, ma la sostanza è ben visibile, soprattutto per quanto riguarda il concept e la struttura del gioco.

F-Stop, di cui potete vedere una parte introduttiva nel video riportato qui sopra, è un puzzle game in prima persona che ci porta a scoprire altri bizzarri esperimenti scientifici presso Aperture Science.

In questo caso possiamo utilizzare una speciale fotocamera in grado di "catturare" veramente gli oggetti che inquadra e poterli dunque modificare e ricollocare in altre zone a piacere, cosa che innesca una particolare possibilità di interazione con gli scenari.

Gli enigmi si giocano dunque sulla prospettiva e sulla possibilità di cambiare la realtà circostante, in una struttura a enigmi che in effetti ricorda Portal, sebbene sia basata su un gameplay diverso come meccanica.

Nel frattempo sono riemerse voci su un possibile film di Portal, che potrebbe essere stato affidato al regista di Backrooms.