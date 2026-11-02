F-Stop, il prequel di Portal cancellato da Valve, è trapelato online

Dopo varie voci di corridoio al riguardo, F-Stop pare sia trapelato online completamente, o quasi: si tratta di quello che doveva essere il prequel di Portal, datato 2007 e poi non portato a termine ma che comunque si trovava già in uno stato piuttosto avanzato, da quanto possiamo vedere.
Si tratta di uno dei progetti emersi durante un'occasione particolare: nel 2007, Valve passò tre mesi a progettare diversi prototipi che confluirono nell'evento chiamato Directed Design Experiments, durante il quale la compagnia si suddivise in cinque team operanti ognuno su uno specifico progetto.
Uno di questi era F-Stop, incentrato sull'idea di creare una sorta di prequel di Portal con l'intento di mostrare un altro esperimento all'interno di Aperture Science, in questo caso incentrato sulla prospettiva.
Anche il leak è stato un puzzle
Il leak stesso deriva da una storia particolare: in pratica si tratta del risultato di tre diversi leak che hanno colpito Valve, tra i quali anche quello decisamente grosso avvenuto lo scorso agosto, che ha portato a far trapelare quasi 13 Terabyte di materiali e dati, tra i quali anche riferimenti a Half-Life 2: Episode 3 e un nuovo Portal.
Quel furto di dati, chiamato "Steam2", conteneva già buona parte di F-Stop, ma ancora non il quadro completo del gioco, in particolare per quanto riguarda il codice sorgente e alcune parti fondamentali dei dati.
Quest'ultime sono derivate da un altro leak, effettuato attraverso il progetto Valve Cut Content e distribuito attraverso il canale Discord di questo particolare gruppo intenzionato a recuperare i progetti cancellati della compagnia.
Tra l'altro, l'autore del furto di dati riguardanti F-Stop pare avesse richiesto inizialmente un pagamento per diffonderli, ma abbia poi deciso di effettuarlo gratuitamente, in base a quanto riferito dai moderatori del canale.
Un puzzle su visione e prospettiva
Mettendo tutto insieme, è venuta fuori una versione praticamente completa di F-Stop, che risulta anche giocabile. Ovviamente si tratta di un gioco non completo e ancora al livello di prototipo, dunque sono presenti elementi mancanti, placeholder e possibili bug e glitch, ma la sostanza è ben visibile, soprattutto per quanto riguarda il concept e la struttura del gioco.
F-Stop, di cui potete vedere una parte introduttiva nel video riportato qui sopra, è un puzzle game in prima persona che ci porta a scoprire altri bizzarri esperimenti scientifici presso Aperture Science.
In questo caso possiamo utilizzare una speciale fotocamera in grado di "catturare" veramente gli oggetti che inquadra e poterli dunque modificare e ricollocare in altre zone a piacere, cosa che innesca una particolare possibilità di interazione con gli scenari.
Gli enigmi si giocano dunque sulla prospettiva e sulla possibilità di cambiare la realtà circostante, in una struttura a enigmi che in effetti ricorda Portal, sebbene sia basata su un gameplay diverso come meccanica.
Nel frattempo sono riemerse voci su un possibile film di Portal, che potrebbe essere stato affidato al regista di Backrooms.