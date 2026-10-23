Half-Life 3 esiste davvero? Una battuta durante un evento alimenta le speculazioni

Il nome Half-Life 3 è tornato al centro delle discussioni online dopo che un dipendente di Valve avrebbe fatto riferimento, forse involontariamente, a un progetto identificato con il nome in codice HLX. L'episodio è avvenuto durante la Game Sound Con, un evento dedicato all'audio nei videogiochi, dove il sound designer Mike Morasky ha parlato dell'utilizzo dei sistemi audio HDR nei titoli sviluppati dalla compagnia.

Esiste o no? Nel corso del suo intervento, Morasky ha spiegato come Valve impieghi questa tecnologia nei propri giochi, citando in particolare Deadlock, che dispone di una propria implementazione dell'HDR audio, e un altro progetto indicato appunto come HLX. È stato proprio quest'ultimo riferimento a suscitare l'interesse della community, dal momento che da tempo circolano indiscrezioni secondo cui questa sigla potrebbe identificare un nuovo episodio della serie Half-Life. Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post A rendere l'episodio ancora più interessante è stata la reazione di un altro sviluppatore di Valve, seduto accanto a Morasky. Subito dopo la menzione di HLX, il collega gli ha rivolto un ironico "Bel lavoro", apparentemente riferendosi al fatto che potesse aver rivelato più del previsto. In seguito, un'altra battuta ha reso ancora più evidente il tono scherzoso dello scambio: "Bravo, hai detto HLX una volta sola". Morasky ha risposto con un sorpreso "L'ho fatto?". Le frasi sono state condivise sui social e hanno contribuito ad alimentare le speculazioni sull'esistenza di un nuovo Half-Life. Tuttavia, lo scambio non costituisce una conferma ufficiale del progetto né permette di stabilire a quale gioco si riferisca la sigla. Il nome HLX era già emerso in precedenza attraverso attività di datamining, portando alcuni appassionati a ipotizzare che potesse trattarsi proprio di Half-Life 3.