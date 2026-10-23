Half-Life 3 esiste davvero? Una battuta durante un evento alimenta le speculazioni

Il nome Half-Life 3 è tornato al centro delle discussioni online dopo che un dipendente di Valve avrebbe fatto riferimento, forse involontariamente, a un progetto identificato con il nome in codice HLX. L'episodio è avvenuto durante la Game Sound Con, un evento dedicato all'audio nei videogiochi, dove il sound designer Mike Morasky ha parlato dell'utilizzo dei sistemi audio HDR nei titoli sviluppati dalla compagnia.
Esiste o no?
Nel corso del suo intervento, Morasky ha spiegato come Valve impieghi questa tecnologia nei propri giochi, citando in particolare Deadlock, che dispone di una propria implementazione dell'HDR audio, e un altro progetto indicato appunto come HLX. È stato proprio quest'ultimo riferimento a suscitare l'interesse della community, dal momento che da tempo circolano indiscrezioni secondo cui questa sigla potrebbe identificare un nuovo episodio della serie Half-Life.
A rendere l'episodio ancora più interessante è stata la reazione di un altro sviluppatore di Valve, seduto accanto a Morasky. Subito dopo la menzione di HLX, il collega gli ha rivolto un ironico "Bel lavoro", apparentemente riferendosi al fatto che potesse aver rivelato più del previsto. In seguito, un'altra battuta ha reso ancora più evidente il tono scherzoso dello scambio: "Bravo, hai detto HLX una volta sola". Morasky ha risposto con un sorpreso "L'ho fatto?".
Le frasi sono state condivise sui social e hanno contribuito ad alimentare le speculazioni sull'esistenza di un nuovo Half-Life. Tuttavia, lo scambio non costituisce una conferma ufficiale del progetto né permette di stabilire a quale gioco si riferisca la sigla. Il nome HLX era già emerso in precedenza attraverso attività di datamining, portando alcuni appassionati a ipotizzare che potesse trattarsi proprio di Half-Life 3.
Ritorno possibile?
Morasky è uno sviluppatore di lunga esperienza all'interno di Valve e ha lavorato al comparto audio e musicale di diversi titoli della società, tra cui Team Fortress 2, Left 4 Dead, Portal 2, Half-Life: Alyx e Counter-Strike 2. Il suo coinvolgimento rende comprensibile l'attenzione riservata alle sue dichiarazioni, ma non chiarisce la natura del progetto menzionato.
L'eventuale ritorno della serie non sarebbe comunque sorprendente. L'ultimo capitolo pubblicato, Half-Life: Alyx, è arrivato nel 2020 ed era stato sviluppato per la realtà virtuale. Il marchio conserva una base di appassionati molto attiva e ogni indizio, anche minimo, tende a riaccendere le aspettative. Certo, ormai l'esistenza o meno di Half-Life 3 è una specie di leggenda, alimentata da ogni più piccola voce di corridoio.