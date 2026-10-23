La crisi delle RAM potrebbe portare nuovi rincari nel 2027, secondo gli analisti

La crisi delle memorie non accenna a rallentare e, secondo gli analisti, potrebbe persino aggravarsi nel 2027, soprattutto per il settore dei PC. Tra disponibilità sempre più limitata di alcuni componenti e prezzi in crescita, il mercato rischia di attraversare un altro anno difficile, con ripercussioni particolarmente significative su specifiche tipologie di memoria. Si tratta comunque, al momento, di previsioni che lasciano poco spazio all'ottimismo.
Nel frattempo, diversi produttori stanno valutando soluzioni alternative per contenere i costi e far fronte alle difficoltà di approvvigionamento, arrivando in alcuni casi a prendere in considerazione soluzioni datate.
Attesi nuovi aumenti
Secondo un'analisi pubblicata da TrendForce, il mercato delle memorie RAM potrebbe andare incontro a ulteriori difficoltà sul fronte delle forniture, con conseguenze dirette sull'andamento dei prezzi. A risentire maggiormente di questa situazione potrebbero essere i banchi di memoria separati, un segmento particolarmente esposto alle variazioni della disponibilità.
I principali produttori di notebook hanno infatti sottoscritto accordi di fornitura a lungo termine, così da garantirsi l'accesso alle componenti necessarie per la produzione. Una strategia che potrebbe offrire loro una maggiore protezione dalle oscillazioni del mercato, a differenza dei marchi specializzati nella vendita di memorie RAM al dettaglio, potenzialmente più vulnerabili alle difficoltà di approvvigionamento.
Il report evidenzia, inoltre, che oltre il 70% della produzione di RAM per PC di Samsung risulta già impegnato attraverso contratti pluriennali. In questo contesto, i produttori più piccoli potrebbero incontrare maggiori ostacoli nel reperire le quantità necessarie, contribuendo ad alimentare ulteriori tensioni sui prezzi. Le stime di TrendForce indicano un possibile aumento dei prezzi contrattuali delle DRAM compreso tra il 10% e il 15% nel quarto trimestre del 2026, confermando le tensioni sul mercato delle memorie.
A peggiorare ulteriormente la situazione potrebbe contribuire il fatto che, nel 2026, molte aziende hanno sospeso gli upgrade delle proprie flotte nella speranza che il mercato si stabilizzasse. Nel 2027, la ripresa di questi investimenti potrebbe quindi generare un ulteriore squilibrio tra domanda e offerta.
Soluzioni drastiche
Nel frattempo, con i continui aumenti dei prezzi delle RAM, alcuni produttori stanno valutando nuove strategie per contenere i costi. In particolare, si sta valutando la possibilità di tornare a puntare sulle DDR4, a oltre dieci anni dal loro debutto, considerato il forte aumento dei prezzi delle più recenti DDR5.
Dall'altra parte, mentre alcuni produttori prevedono che la crisi delle RAM possa protrarsi fino al 2030, Acer ritiene che la durata della carenza venga enfatizzata da alcuni operatori del settore per trarne maggiori profitti.