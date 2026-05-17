L'ex scrittore di Valve non vuole lavorare su Half-Life 3: non sarebbe per nulla facile

Faliszek, ricordiamo, ha lavorato ad Half-Life 2, i giochi di Left 4 Dead, i Portal e altri progetti di Valve. Sebbene non abbia oramai alcun legame con la compagnia di Steam, i suoi commenti sono interessanti e utili.

Half-Life 3 potrebbe sembrare una delle scommesse più sicure di Valve: il gioco è atteso da sempre e pubblicarlo porterebbe a un successo assicurato. Secondo un ex scrittore di Valve, Chet Faliszek , creare tale videogioco non è facile come molti pensano.

Le parole di Faliszek su Half-Life 3

Faliszek, come potete vedere nel video qui sotto, ha risposto a un utente secondo il quale realizzare Half-Life 3 sarebbe facilissimo, perché la trama potrebbe andare in qualsiasi direzione. Secondo lo scrittore, però, non è così perché alcune persone sono ossessionate dalla "lore", a differenza sua che preferisce lavorare sui personaggi e sulle loro reazioni di momento in momento.

Spiega di non voler assolutamente lavorare su Half-Life 3, così come su Left 4 Dead, perché non vuole essere attaccato da persone che si ricordano la lore di questi giochi meglio di quanto faccia lui. Ha persino parlato con Bungie, per una proposta di lavoro, ma i loro giochi sono profondamente fondati su una "lore" complessa e Faliszek afferma di esserne "terrorizzato". A suo dire, "ogni seguito è solo un incubo e un disastro di cui non mi voglio occupare".

Specificamente, afferma di non volersi nemmeno avvicinare ad Half-Life. Voi cosa ne pensate? Credete che troppi giochi oggigiorno abbiano una "lore" troppo complessa alle spalle?

C'è inoltre chi pensa che Half-Life 3 sarà un gioco di lancio di Steam Machine, per questo non è stato ancora annunciato?