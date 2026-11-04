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PlayStation Plus aggiunge un grande AAA del 2026 tra le prove a tempo, per gli abbonati Premium

Gli iscritti ai livelli più alti del servizio Sony possono testare per un'ora il prologo e l'addestramento di 007 First Light, con la Deluxe Edition scontata del 50% in vista del nuovo DLC e della versione Switch 2.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   04/11/2026
Il logo di PS plus e una PS5 con DualSense
007 First Light
007 First Light
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Considerato a pieno titolo una delle produzioni di maggior rilievo di questo 2026, 007 First Light si prepara ad accogliere una nuova ondata di reclute tra le fila del servizio segreto britannico. Con l'avvicinarsi della stagione natalizia e in un'annata particolarmente densa di uscite di primo piano che potrebbero aver fatto passare in secondo piano l'opera a una fetta di pubblico, IO Interactive e Sony hanno deciso di scaldare i motori mettendo a disposizione una versione di prova gratuita riservata agli abbonati a PlayStation Plus Premium e Deluxe (ricordiamo che Deluxe è la versione alternativa di Premium per le nazioni dove non è disponibile il gioco in cloud).

L'iniziativa consente di immergersi nell'avventura per una durata complessiva di un'ora, offrendo un assaggio concreto delle potenzialità del progetto prima di procedere all'eventuale acquisto.

Cosa include la prova da un'ora e la promozione sull'Edizione Deluxe

Durante i sessanta minuti a disposizione, i possessori di PS5 possono affrontare l'intero prologo narrativo e prendere parte ad alcune delle sessioni di addestramento di James Bond, concepite dal team di sviluppo come un tutorial.

Si tratta di un banco di prova ideale per familiarizzare con il sistema di gioco e con la risposta del controller, saggiando al contempo l'incipit della trama e l'interpretazione inedita dell'agente 007 plasmata dagli autori di Hitman. Per chi decidesse di continuare l'avventura al termine del periodo di prova, è inoltre attiva una promozione che applica uno sconto del 50% sull'Edizione Deluxe, abbassandone il prezzo d'acquisto a circa 39,99 euro.

Traguardi di vendita, DLC narrativo e l'approdo su Nintendo Switch 2

L'apertura verso nuovi utenti giunge in seguito a una performance commerciale già solida: lo scorso agosto 2026, 007 First Light ha infatti superato il traguardo delle 4 milioni di copie vendute nel mondo, un bottino destinato a crescere ulteriormente durante le festività, complice la spinta degli sconti e l'eventuale conquista di riconoscimenti durante i premi di fine anno.

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Il supporto post-lancio da parte di IO Interactive non si ferma qui: dopo aver pubblicato diversi aggiornamenti gratuiti per incentivare la rigiocabilità, la software house danese ha in programma di rilasciare un nuovo DLC con contenuti di storia prima della fine dell'anno.

Il futuro del titolo guarderà infine anche a nuove piattaforme: a marzo del prossimo anno, infatti, l'avventura di spionaggio farà il proprio debutto su Nintendo Switch 2 grazie a una conversione dedicata.

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