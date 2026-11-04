PlayStation Plus aggiunge un grande AAA del 2026 tra le prove a tempo, per gli abbonati Premium

Considerato a pieno titolo una delle produzioni di maggior rilievo di questo 2026, 007 First Light si prepara ad accogliere una nuova ondata di reclute tra le fila del servizio segreto britannico. Con l'avvicinarsi della stagione natalizia e in un'annata particolarmente densa di uscite di primo piano che potrebbero aver fatto passare in secondo piano l'opera a una fetta di pubblico, IO Interactive e Sony hanno deciso di scaldare i motori mettendo a disposizione una versione di prova gratuita riservata agli abbonati a PlayStation Plus Premium e Deluxe (ricordiamo che Deluxe è la versione alternativa di Premium per le nazioni dove non è disponibile il gioco in cloud).

L'iniziativa consente di immergersi nell'avventura per una durata complessiva di un'ora, offrendo un assaggio concreto delle potenzialità del progetto prima di procedere all'eventuale acquisto.