In Skyrim, la scalinata da 7.000 gradini ne ha molti meno: l'art director ci ha provato ma...

Eppure, un aneddoto emerso durante le celebrazioni per il quarantesimo anniversario di Bethesda , evento che ha visto anche lo svelamento del sottotitolo di The Elder Scrolls 6, ha confermato che il team di sviluppo provò davvero a rendere reale quel mastodontico percorso.

Nel corso degli anni la community ha documentato ampiamente come quel numero fosse puramente simbolico : tra scalini consumati e tratti sepolti sotto la neve, i gradini fisicamente scolpiti nella roccia sono in realtà circa 700. Anche prendendo in considerazione il computo dei passi necessari per compiere l'ascesa, le meticolose analisi della community dell'Ultimate Elder Scrolls Portal hanno calcolato che per raggiungere la cima occorrono all'incirca 2.400 passi.

Chiunque abbia intrapreso il cammino del Sangue di Drago in The Elder Scrolls V: Skyrim ricorda bene il momento in cui i Barbagrigia convocano l'eroe verso la maestosa vetta della Gola del Mondo. Giunti nel piccolo villaggio di Ivarstead, il messaggero Klimmek mette in guardia i viaggiatori sull'ardua ascesa che li attende lungo i leggendari 7.000 gradini che conducono al santuario di Hrothgar Alto.

Il tentativo di Dan Lee: una scalinata estesa fino alle porte di Whiterun

A raccontare il retroscena è stato Dan Lee, Associate Art Director di Bethesda, che durante lo sviluppo dell'open world del 2011 fu incaricato di modellare e rifinire l'estetica della montagna più alta di Tamriel.

"Pur non essendo responsabile del layout generale del terreno di Skyrim, mi occupai di rifinire la conformazione di Hrothgar Alto. Esaminavo la montagna da diverse prospettive per assicurarmi che la silhouette rimanesse interessante. Il mio lavoro sulla Gola del Mondo non si limitava a scolpire il massiccio montuoso, ma comprendeva anche l'arricchimento visivo con effetti, vegetazione e oggetti di scena."

"Questo, naturalmente, includeva anche i famigerati 7.000 gradini. Amo cercare di essere il più fedele possibile alla lore o alla realtà e feci del mio meglio per trovare un modo di inserire tutti i 7.000 gradini lungo il sentiero. Tuttavia, il mio miglior tentativo finì per estendersi ben oltre Ivarstead, avvolgendo l'intera montagna fino a terminare nella tundra ghiacciata vicino a Whiterun. A quanto pare, 7.000 è un numero davvero enorme!"

Nel ricordare l'esperimento, l'art director ha voluto inserire anche una precisazione ironica su uno degli ostacoli più temuti dai neofiti: "Tra l'altro, il mio lavoro non comprendeva il posizionamento dei nemici, quindi non mi assumo alcuna responsabilità per il Troll dei Ghiacci che ha causato così tanti incubi ai giocatori."