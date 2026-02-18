The Elder Scrolls V: Skyrim ottiene l'update 1.2 su Nintendo Switch 2 con grandi miglioramenti

Bethesda ha pubblicato nelle ore scorse un grosso aggiornamento per The Elder Scrolls 5: Skyrim su Nintendo Switch 2, con l'update 1.2 che porta con sé importanti miglioramenti al gioco, a partire dalla possibilità di scegliere tra Qualità e Performance nelle impostazioni grafiche.
The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition per Nintendo Switch 2 è arrivato alla fine dell'anno scorso e ha portato alcune evidenti evoluzioni in termini di qualità grafica, con un incremento piuttosto visibile del dettaglio grazie a un utilizzo intenso del DLSS sulla console Nintendo, ma con diversi problemi rimasti da risolvere.
In particolare, emergevano questioni legate alla latenza, con un input lag piuttosto alto che colpiva un po' il comfort di gioco, e prestazioni non proprio perfette, sebbene inizialmente bloccate a 30 fps.
Un gioco in evoluzione, dal 2011
La situazione di The Elder Scrolls V: Skyrim - Anniversary Edition è andata poi cambiando nel periodo successivo: già a gennaio una sorta di hotfix ha sbloccato il cap del frame-rate, ma senza che questo raggiungesse mai livelli di stabilità soddisfacenti, sebbene mitigati un po' dal VRR di Nintendo Switch 2.
Con l'arrivo del nuovo update 1.2, pubblicato nella serata di ieri, le cose sembrano essersi decisamente evolute: Bethesda ha introdotto una vera e propria opzione che consente di scegliere tra qualità grafica e performance, tagliando la testa al toro.
La modalità Qualità blocca il frame-rate a 30 puntando su un incremento della risoluzione e della qualità grafica, mentre la modalità Performance, come da tradizione, porta il frame-rate a 60 fps riducendo qualcosa in termini di qualità, soprattutto per quanto riguarda il livello di dettaglio.
Tuttavia, le differenze appaiono piuttosto minime in questo senso, e l'opzione per i 60 fps appare ora come una scelta decisamente sensata per molti giocatori, grazie anche a un miglioramento generale in termini di input lag e stabilità generale.
A questo punto attendiamo di vedere come arriverà sul mercato Fallout 4: Anniversary Edition su Nintendo Switch 2, considerando che l'uscita è fissata per il 24 febbraio e che potrebbe sfruttare anche il lavoro già svolto sulla conversione di Skyrim.