The Elder Scrolls V: Skyrim ottiene l'update 1.2 su Nintendo Switch 2 con grandi miglioramenti

Bethesda ha pubblicato nelle ore scorse un grosso aggiornamento per The Elder Scrolls 5: Skyrim su Nintendo Switch 2, con l'update 1.2 che porta con sé importanti miglioramenti al gioco, a partire dalla possibilità di scegliere tra Qualità e Performance nelle impostazioni grafiche.

The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition per Nintendo Switch 2 è arrivato alla fine dell'anno scorso e ha portato alcune evidenti evoluzioni in termini di qualità grafica, con un incremento piuttosto visibile del dettaglio grazie a un utilizzo intenso del DLSS sulla console Nintendo, ma con diversi problemi rimasti da risolvere.

In particolare, emergevano questioni legate alla latenza, con un input lag piuttosto alto che colpiva un po' il comfort di gioco, e prestazioni non proprio perfette, sebbene inizialmente bloccate a 30 fps.