007 First Light ha una data di uscita su Nintendo Switch 2: svelato il bonus pre-order dedicato a GoldenEye

I fan di James Bond in trepidante attesa per l'arrivo di 007 First Light su Nintendo Switch 2 possono finalmente segnare una data sul calendario. Il team di sviluppo di IO Interactive ha infatti ufficializzato il debutto del titolo, mostrato in azione con un trailer diffuso in occasione dell'evento IGN Fan Fest.

Per l'occasione è stato presentato anche il contenuto riservato a chi effettuerà il pre-order: i giocatori che prenoteranno il titolo riceveranno l'esclusivo costume " GoldenEye Suit " per 007, un chiaro omaggio a una delle iterazioni più iconiche della saga.

La nuova missione dell'agente segreto più celebre del mondo prenderà il via il 18 marzo 2027 . Come spiegato dalla software house, lo studio ha impiegato il tempo di sviluppo supplementare per rifinire e ottimizzare minuziosamente le prestazioni del gioco sull'hardware di Switch 2, assicurando la massima resa tecnica possibile.

Aggiornamenti inclusi: photo mode e New Game+ fin dal primo giorno

L'edizione per la nuova ammiraglia Nintendo conterrà nativamente tutti i recenti miglioramenti introdotti dallo studio. IO Interactive ha infatti pubblicato un corposo aggiornamento gratuito per 007 First Light che include l'atteso New Game+, una ricca modalità fotografica e diverse rifiniture aggiuntive: novità che faranno parte del pacchetto completo disponibile su Switch 2 al debutto del prossimo marzo.

Il nuovo filmato promozionale offre un primo sguardo approfondito sul titolo in movimento sulla piattaforma della casa di Kyoto. Resta ora da capire quanti giocatori decideranno di vivere questa nuova avventura di spionaggio su Switch 2 e quanti, invece, abbiano già affrontato l'operazione sulle altre piattaforme di attuale generazione.

Se volete saperne di più sul gioco, potete recuperare la nostra recensione di 007 First Light per le altre piattaforme.