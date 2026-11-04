Il nome inganna, il prezzo no: Inkulinati al prezzo di un caffè su Instant Gaming

A dispetto di un nome che in italiano si presta a facili doppi sensi, non c'è alcuna fregatura all'orizzonte. Su Instant Gaming torna infatti lo strategico Inkulinati in versione PC e Mac (Steam) a una cifra irrisoria . Il prezzo di listino ufficiale è di 25 €, ma lo store applica un ribasso a catalogo del 95%, mostrando un valore netto di 1,29 €. Calcolando l'IVA al 22%, la cifra necessaria all'acquisto è di 1,57 €, quota che fissa lo sconto effettivo al 94% e vi permette di risparmiare ben 23,43 € rispetto alla tariffa standard. Per riscattare la chiave digitale e iniziare a scaricarla, potete cliccare sul box dedicato o sui link all'offerta presenti nell'articolo .

Miniature medievali e battaglie a colpi d'inchiostro: l'esperienza tattica su Steam

Dietro l'ironia si nasconde un gioco di strategia a turni ispirato ai disegni bizzarri e grotteschi che decoravano i margini dei manoscritti medievali. Nei panni di un maestro dell'Inchiostro Vivente, disegnate direttamente sulla pergamena le vostre truppe: conigli armati di spada, asini trombettieri e lumache giganti capaci di divorare le unità avversarie. Le battaglie richiedono un posizionamento attento delle miniature per spingere i nemici fuori dalla pagina, gestire gli ostacoli sul foglio e sconfiggere figure storiche come Dante Alighieri o la Morte.

La chiave in vendita su Instant Gaming garantisce il gioco completo su piattaforma Steam, con una licenza valida in contemporanea per ambienti Windows e macOS. L'integrazione con il client Valve assicura il supporto ai salvataggi su cloud, agli achievement e a un sistema di controllo ottimizzato sia per mouse e tastiera sia per gamepad.