Il primo Guild Wars svela un nuovo DLC - Afterlife - dopo quasi 20 anni: data di uscita, prezzo e dettagli

A quasi due decenni dall'arrivo sul mercato e forte di oltre un miliardo di ore giocate da più di nove milioni di utenti, il capostipite della serie Guild Wars si prepara a ricevere una nuova espansione a pagamento. ArenaNet, in collaborazione con lo studio partner 2weeks, ha infatti annunciato Guild Wars Afterlife, contenuto inedito che debutterà ufficialmente il 13 gennaio 2027 su PC, Steam, iOS e Android.