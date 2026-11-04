Il primo Guild Wars svela un nuovo DLC - Afterlife - dopo quasi 20 anni: data di uscita, prezzo e dettagli

A quasi due decenni dall'arrivo sul mercato e forte di oltre un miliardo di ore giocate da più di nove milioni di utenti, il capostipite della serie Guild Wars si prepara a ricevere una nuova espansione a pagamento. ArenaNet, in collaborazione con lo studio partner 2weeks, ha infatti annunciato Guild Wars Afterlife, contenuto inedito che debutterà ufficialmente il 13 gennaio 2027 su PC, Steam, iOS e Android.
L'ambientazione di Xotecha e il dungeon dinamico "L'Incompiuto"
La nuova espansione condurrà i giocatori attraverso le Nebbie di Tyria fino alla terra di Xotecha. In questa regione, l'Ordine della Notte Senza Luna richiede supporto per contrastare la crescente minaccia degli Incubi e dell'enigmatico Culto di Odran, le cui trame mettono a repentaglio una struttura nota come L'Incompiuto.
Questo nuovo dungeon presenta una conformazione dinamica che varia a ogni tentativo, proponendo sequenze sempre differenti di mappe, avversari e boss tra giungle, cenote e rovine fluttuanti. Per affrontare la progressione, il sistema di combattimento introduce una meccanica di skill drafting:
- Composizione della build: Dopo aver stabilito un assetto di partenza, i giocatori possono scegliere nuove abilità al termine di ogni scontro completato con successo per potenziare la propria barra abilità;
- Superamento dei vincoli di classe: Le abilità proposte non sono legate alle professioni primarie o secondarie del personaggio, permettendo combinazioni ampie e finora inedite per la serie, inclusa la possibilità di equipaggiare più abilità élite appartenenti a professioni diverse;
- Modalità di gioco e incontri: Le spedizioni possono essere affrontate in cooperativa insieme ad altri utenti oppure in solitaria sfruttando i mercenari, confrontandosi con Antichi Golem, Incubi e seguaci del Culto di Odran.
Progressione, ricompense permanenti e dettagli sul preordine
Completando i tentativi nel dungeon, i giocatori sbloccano sia potenziamenti temporanei utili per le successive incursioni nell'Incompiuto, sia ricompense permanenti riutilizzabili con i propri personaggi al di fuori di Xotecha e nel resto del mondo di gioco. Man mano che si avanza nei contenuti, si sviluppa inoltre il filone narrativo principale, volto a chiarire gli eventi che coinvolgono questa frontiera della lore.
I preacquisti di Guild Wars Afterlife sono disponibili da oggi al prezzo scontato di 23,99 euro, prima del ritorno al prezzo di listino standard di 29,99 euro previsto in concomitanza con il lancio. L'acquisto anticipato garantisce come bonus il costume a tema ancestrale denominato Vestments of the Order.
Ricordiamo che potete divertirvi anche con Guild Wars Reforged.