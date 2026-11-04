Nintendo Switch OLED costa 239 € su AliExpress, se utilizzi i seguenti codici

Su AliExpress è attualmente disponibile la console Nintendo Switch OLED a 304,33 €, ma con il codice ITAFF45 potrai risparmiare 45 €. Non è tutto, perché con l'attuale sconto PayPal potrai risparmiare ulteriori 20 €, spendendo complessivamente 239,33 €. Se sei interessato, puoi acquistarla direttamente tramite questo link.
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Si tratta delle offerte Single's Day di AliExpress, valide per un periodo limitato. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.
Display OLED ed esperienza coinvolgente
Si tratta di una console dotata di display OLED da 7", quindi in grado di offrirti immagini nitide e ancora più immersive, con contrasti migliorati e colori ancora più vivaci. Inoltre, l'audio è stato potenziato, insieme a una stabilità superiore in modalità TV rispetto alla versione base.
Anche in questo caso potrai continuare a utilizzarla in modalità portatile, da tavolo o collegandola al televisore con il dock. Specifichiamo che i codici tendono a terminare molto velocemente e che lo sconto PayPal non è sempre disponibile, quindi ti aggiorneremo per ulteriori novità.