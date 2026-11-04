The Elder Scrolls V: Skyrim per PC in sconto su Instant Gaming: fate in tempo a finirlo prima di Sentinel

Chi vuole rimettere piede nelle terre innevate dei Nord in attesa del sesto capitolo, su Instant Gaming è presente The Elder Scrolls V: Skyrim Edizione Leggendaria per PC (Steam) a un costo sensibilmente ridotto rispetto al listino ufficiale. A fronte di un prezzo di 40€, lo store espone uno sconto del 75%, corrispondente a un prezzo netto di 10,19€. Aggiungendo l'IVA al 22%, l'importo richiesto per l'acquisto si attesta a 12,43€, cifra che fissa lo sconto effettivo al 69% e garantisce un risparmio reale di 27,57€. Per riscattare la chiave digitale e legarla al proprio profilo, basta utilizzare il box dedicato o il link diretto qui .

Tra urla del drago e fazioni in guerra: il pacchetto completo su Steam

L'avventura vi mette nei panni del Sangue di Drago, eroe profetizzato per fermare il ritorno del drago Alduin mentre una provincia gelida è scossa da una dura guerra civile. Il sistema di gioco lascia totale libertà di approccio: le abilità crescono utilizzandole sul campo, senza classi vincolanti, permettendo di combinare magie, armi bianche, archi o abilità furtive a seconda delle preferenze.

Questa specifica Edizione Leggendaria include, oltre all'avventura principale, tutte e tre le espansioni ufficiali sviluppate per il titolo. Sono compresi Dawnguard, incentrato sullo scontro tra i cacciatori di mostri e la stirpe dei vampiri, Hearthfire, che introduce l'acquisizione di terreni e la costruzione su misura della propria dimora, e Dragonborn, che sposta l'azione sull'isola di Solstheim per affrontare il primo Dovahkiin della storia. La chiave digitale acquistata si attiva direttamente su Steam, garantendo il pieno supporto a controller o mouse e tastiera, oltre alla compatibilità con l'ampio archivio di mod storiche create dalla community PC.