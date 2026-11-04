Galaxy Z Fold 9 e Ultra, Samsung non sembra intenzionata a migliorare le fotocamere

Emergono le prime indiscrezioni sui prossimi Galaxy Z Fold 9 e 9 Ultra di Samsung. A quanto pare, il comparto fotografico non dovrebbe introdurre particolari novità, con l'azienda intenzionata a mantenere l'attuale configurazione e a seguire un approccio piuttosto conservativo. Ovviamente si tratta di informazioni non ufficiali e da prendere con la dovuta cautela, quindi non sono escluse possibili novità in merito.

Le fotocamere dei pieghevoli Le indiscrezioni arrivano dal leaker coreano yeux1122, che su Naver sostiene che Samsung voglia mantenere invariati sia l'hardware che la configurazione delle fotocamere. La scelta riguarderebbe entrambi i modelli, ovvero Galaxy Z Fold 9 e la variante più potente Ultra. Nel dettaglio, il Fold 9 dovrebbe avere le stesse specifiche dell'attuale Fold 8, ovvero una fotocamera principale da 50 MP e un'ultra-grandangolare da 50 MP. Il modello Fold 9 Ultra, invece, continuerà ad avere una configurazione a tre fotocamere, tra cui un sensore principale da 200 MP, un'ultra-grandangolare da 50 MP e un teleobiettivo ottico 3x, presumibilmente lo stesso da 10 MP del Fold 8 Ultra. Le fotocamere del Galaxy Z Fold8 Chi si aspettava un aggiornamento del comparto fotografico, con sensori più grandi o prestazioni migliorate, potrebbe quindi rimanere deluso. Vi ricordiamo, però, che si tratta ancora di indiscrezioni e che le cose potrebbero cambiare nei prossimi mesi.