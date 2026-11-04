GTA 6 macina record prima del lancio: i preordini superano i 7,7 milioni di copie, con il dominio di PS5

A poco più di quindici giorni dal debutto ufficiale nei negozi, l'impatto commerciale di Grand Theft Auto 6 continua a infrangere primati storici sul fronte delle prenotazioni. Se già a inizio ottobre era stato confermato il superamento dei 600 milioni di dollari di ricavi generati esclusivamente dai preordini su console, gli ultimi rilevamenti di mercato indicano un'ulteriore e consistente accelerazione delle vendite in vista della pubblicazione.
Secondo l'ultimo report stilato dalla società di analisi Sensor Tower e aggiornato al 3 novembre, gli incassi complessivi derivanti dai preordini mondiali di GTA 6 hanno infatti oltrepassato la soglia dei 750 milioni di dollari, attestandosi a una cifra stimata di 7,71 milioni di copie già vendute.
La suddivisione tra piattaforme: netto dominio di PlayStation 5
I numeri condivisi evidenziano una netta discrepanza nella distribuzione delle copie tra le due piattaforme di riferimento, con l'ammiraglia Sony a raccogliere la stragrande maggioranza delle preferenze del pubblico:
- PlayStation 5: Rappresenta il 74% delle vendite totali, con 5,74 milioni di unità piazzate e un fatturato pari a circa 559 milioni di dollari;
- Xbox Series X|S: Copre il restante 26% della quota di mercato, totalizzando 1,97 milioni di copie prenotate per un incasso di 192 milioni di dollari.
L'analisi evidenzia come, nell'arco delle sole ultime due settimane, Rockstar Games sia riuscita ad aggiungere oltre 100 milioni di dollari ai ricavi complessivi, piazzando sul mercato circa 1,3 milioni di copie aggiuntive.
Il mirino sul miliardo pre-lancio e le previsioni di NewZoo per la prima settimana
Con questo ritmo di crescita, resta da vedere se il kolossal riuscirà a raggiungere lo storico traguardo di un miliardo di dollari di fatturato ancora prima del lancio ufficiale. Una prospettiva resa ancor più concreta dal recente annuncio da parte di Rockstar Games di date e orari per il pre-load dei file di gioco, iniziativa che solitamente incentiva gli indecisi a finalizzare l'acquisto anticipato per trovarsi pronti allo sblocco dei server.
Le stime a lungo termine restano ad ogni modo monumentali: secondo le previsioni elaborate dalla società di consulenza strategica NewZoo, Grand Theft Auto 6 è infatti proiettato a generare circa 5,2 miliardi di dollari di entrate globali durante la sua sola settimana di lancio.
Questi risultati non sorprendono, visto che un sondaggio su GTA 6 ha svelato la follia dell'hype: c'è chi rinuncerebbe agli animali domestici e all'intimità coi partner.