Dragon's Dogma 2 ha dato il via a un crossover con il manga e anime Dungeon Food

Capcom ha annunciato a un inatteso crossover tra il suo action GDR Dragon's Dogma 2: Dark Arisen e Dungeon Food, il manga fantasy di Ryoko Kui e anime di successo realizzato da Strudio Trigger disponibile su Netflix.
Dungeon Food segue le avventure di Laios e un gruppo di avventurieri sgangherati che si addentra in un pericoloso dungeon per salvare la sorella, che è stata inghiottita da un drago rosso. Rimasti senza denaro e provviste, prendono la drastica decisione di cucinare e mangiare le creature che incontrano e sconfiggono lungo il cammino, anche quelle più rivoltanti e all'apparenza non commestibili. Tra combattimenti, ricette improbabili e momenti comici, l'impresa si trasforma in un viaggio surreale a base di gastronomia, amicizia e i misteri legati al dungeon, che cela molti più segreti di quanto non sembrerebbe in apparenza.
L'evento è disponibile già da oggi su PS5, Xbox Series X|S e PC, mentre i giocatori Nintendo Switch 2 dovranno attendere fino all'11 novembre. Capcom ha sottolineato che si tratta di una collaborazione a tempo limitato, che sarà disponibile solo fino al prossimo Title Update, in programma per il 28 gennaio 2027.
I dettagli della collaborazione
La collaborazione porta nel gioco delle Pedine Ufficiali basate su due dei personaggi principali di Dungeon Food, l'avventuriero Laios e la maga elfa Marcille, che i giocatori potranno reclutare nella propria squadra tramite la Faglia. Le Pedine dedicate a Laios e Marcille potranno essere reclutate fino all'arrivo del prossimo Title Update, previsto per il 28 gennaio 2027. Dopo quella data non sarà più possibile aggiungerle alla propria squadra tramite la collaborazione, motivo per cui gli utenti interessati dovrebbero approfittarne durante il periodo dell'evento.
Inoltre, caricando i dati di salvataggio di Dragon's Dogma 2 o di Dragon's Dogma 2: Dark Arisen durante l'evento, i giocatori riceveranno dei costumi speciali basati sul vestiario di Laios e Marcille, che potranno essere equipaggiati sia dal protagonista che dalle Pedine. Questi contenuti, una volta riscattati, rimarranno nell'inventario del giocatore anche una volta concluso l'evento.
Segnaliamo inoltre che il crossover è stato introdotto assieme a un nuovo aggiornamento per tutte le versioni, che mira principalmente a risolvere una serie di problemi e correggere bug. Per tutti i dettagli vi rimandiamo alle note ufficiali dell'update in italiano disponibili sul sito ufficiale di Dragon's Dogma 2.