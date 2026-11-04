Dragon's Dogma 2 ha dato il via a un crossover con il manga e anime Dungeon Food

Capcom ha annunciato a un inatteso crossover tra il suo action GDR Dragon's Dogma 2: Dark Arisen e Dungeon Food, il manga fantasy di Ryoko Kui e anime di successo realizzato da Strudio Trigger disponibile su Netflix.

Dungeon Food segue le avventure di Laios e un gruppo di avventurieri sgangherati che si addentra in un pericoloso dungeon per salvare la sorella, che è stata inghiottita da un drago rosso. Rimasti senza denaro e provviste, prendono la drastica decisione di cucinare e mangiare le creature che incontrano e sconfiggono lungo il cammino, anche quelle più rivoltanti e all'apparenza non commestibili. Tra combattimenti, ricette improbabili e momenti comici, l'impresa si trasforma in un viaggio surreale a base di gastronomia, amicizia e i misteri legati al dungeon, che cela molti più segreti di quanto non sembrerebbe in apparenza.

L'evento è disponibile già da oggi su PS5, Xbox Series X|S e PC, mentre i giocatori Nintendo Switch 2 dovranno attendere fino all'11 novembre. Capcom ha sottolineato che si tratta di una collaborazione a tempo limitato, che sarà disponibile solo fino al prossimo Title Update, in programma per il 28 gennaio 2027.