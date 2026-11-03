Il preload di GTA 6 inizierà prima del previsto per la versione digitale: confermato anche il peso del gioco

Rockstar ha confermato ufficialmente le dimensioni di GTA 6, che si preannunciano piuttosto importanti e richiederanno parecchio spazio libero sulle console. Non è tutto, perché alcuni giocatori potranno avviare il preload della versione digitale in anticipo rispetto a quanto previsto inizialmente.
Quando iniziare a scaricare il gioco?
Rockstar ha riportato queste informazioni sul sito ufficiale, in vista dell'ormai imminente debutto del gioco previsto per il 19 novembre. Chi acquisterà la versione digitale su PS5 potrà avviare il preload a partire dalla mezzanotte del 10 novembre, mentre su Xbox Series X|S sarà possibile farlo un'ora più tardi, ovvero alle 01:00 dello stesso giorno. Chi sceglierà invece la versione fisica, con il codice incluso nella confezione, dovrà attendere il 12 novembre per iniziare il download. Si tratta quindi di un anticipo rispetto alle tempistiche comunicate in precedenza per alcuni giocatori.
La compagnia ha inoltre confermato che GTA 6 richiederà ben 212 GB di spazio, una cifra leggermente superiore rispetto a quella emersa da un recente leak. Vi consigliamo quindi di iniziare a liberare un po' di memoria sulle vostre console, considerando le dimensioni decisamente importanti del gioco. Rockstar ha anche condiviso alcuni suggerimenti per prepararsi al preload, che trovate riepilogate cliccando qui.
Non è tutto, perché dal 19 novembre sul sito ufficiale sarà disponibile un poster stampabile con la copertina e la mappa di Leonida come download digitale. Sarà inoltre possibile ottenere una versione fisica fronte-retro al prezzo di 0,99 dollari, disponibile poco dopo, o come omaggio con qualsiasi acquisto.
Qualche consiglio per liberare spazio
Fino a pochi giorni fa, il preload era previsto per il 12 novembre, esattamente una settimana prima del debutto del gioco. Le indiscrezioni emerse in precedenza parlavano invece di un download di circa 210 GB, una stima molto vicina ai 212 GB confermati ufficialmente da Rockstar. Grazie al preload, chi acquisterà il gioco in formato digitale potrà scaricarlo in anticipo e averlo già pronto al momento del lancio, senza dover attendere il completamento del download il giorno dell'uscita. Considerando lo spazio necessario, vi consigliamo di iniziare a fare un po' di pulizia sulla vostra console.
Potete innanzitutto disinstallare i giochi che non utilizzate più, eliminare le applicazioni superflue e cancellare vecchi video e screenshot. Se non dovesse essere sufficiente, potreste anche valutare l'acquisto di un'unità di archiviazione aggiuntiva compatibile con la vostra piattaforma.
Nel frattempo, sono emerse anche nuove interessanti informazioni sull'open world di GTA 6, che si sarà davvero impressionante e ricco di attività. Il gioco introdurrà inoltre il cosiddetto "Profilo Criminale", un sistema attraverso il quale le scelte di Lucia e Jason influenzeranno il mondo di gioco e lo sviluppo della storia. Ormai manca sempre meno al debutto di uno dei titoli più attesi di sempre.