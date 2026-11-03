Il preload di GTA 6 inizierà prima del previsto per la versione digitale: confermato anche il peso del gioco

Rockstar ha confermato ufficialmente le dimensioni di GTA 6, che si preannunciano piuttosto importanti e richiederanno parecchio spazio libero sulle console. Non è tutto, perché alcuni giocatori potranno avviare il preload della versione digitale in anticipo rispetto a quanto previsto inizialmente.

Quando iniziare a scaricare il gioco? Rockstar ha riportato queste informazioni sul sito ufficiale, in vista dell'ormai imminente debutto del gioco previsto per il 19 novembre. Chi acquisterà la versione digitale su PS5 potrà avviare il preload a partire dalla mezzanotte del 10 novembre, mentre su Xbox Series X|S sarà possibile farlo un'ora più tardi, ovvero alle 01:00 dello stesso giorno. Chi sceglierà invece la versione fisica, con il codice incluso nella confezione, dovrà attendere il 12 novembre per iniziare il download. Si tratta quindi di un anticipo rispetto alle tempistiche comunicate in precedenza per alcuni giocatori. Il preload della versione digitale di GTA 6 inizierà in anticipo La compagnia ha inoltre confermato che GTA 6 richiederà ben 212 GB di spazio, una cifra leggermente superiore rispetto a quella emersa da un recente leak. Vi consigliamo quindi di iniziare a liberare un po' di memoria sulle vostre console, considerando le dimensioni decisamente importanti del gioco. Rockstar ha anche condiviso alcuni suggerimenti per prepararsi al preload, che trovate riepilogate cliccando qui. Non è tutto, perché dal 19 novembre sul sito ufficiale sarà disponibile un poster stampabile con la copertina e la mappa di Leonida come download digitale. Sarà inoltre possibile ottenere una versione fisica fronte-retro al prezzo di 0,99 dollari, disponibile poco dopo, o come omaggio con qualsiasi acquisto.