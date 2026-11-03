The Elder Scrolls VI: Sentinel è il titolo ufficiale, sarà ambientato a Hammerfell

Dopo anni di attesa e pochissime informazioni condivise con il mondo, Bethesda ha finalmente svelato il nome completo del nuovo capitolo della sua serie più prestigiosa. Si chiamerà The Elder Scrolls VI: Sentinel. L'annuncio è stato dato oggi, 3 novembre 2026, nell'ambito delle celebrazioni per il 40° anniversario della compagnia, attraverso un breve filmato inserito nella parte conclusiva di un nuovo video dedicato alla storia dello studio.

Il video con l'annuncio Il teaser non mostra sequenze di gioco, personaggi o ambientazioni esplorabili, ma offre comunque un'indicazione importante sulla direzione del progetto. Le immagini mostrano della sabbia trasportata dal vento sopra una pergamena degli Antichi, accompagnata da una citazione attribuita a Yazar, un Sacerdote delle Falene al servizio dell'Alta Regina Iradne di Hammerfell. "La pergamena offriva soltanto un bagliore, un velo sollevato appena davanti ai miei occhi. Un futuro perduto. Una vittoria cancellata. Sabbie del tempo disperse dal destino", recita il messaggio. The Elder Scrolls VI potrebbe chiamarsi davvero Sentinel: annuncio atteso a novembre Il riferimento a Sentinel non è casuale. Si tratta infatti di una città e di un regno situati ad Hammerfell, territorio che nella storia della saga è la patria dei Redguard. La scelta dell'ambientazione suggerisce quindi un'avventura caratterizzata da vasti deserti, antiche rovine e una costa ricca di luoghi da esplorare, elementi distingueranno nettamente il nuovo capitolo dai paesaggi nordici di The Elder Scrolls V: Skyrim. Il logo di The Elder Scrolls VI: Sentinel L'annuncio fornisce anche le prime informazioni ufficiali, seppur pochissime, dopo il lungo silenzio post teaser di annuncio. Bethesda aveva già mostrato un brevissimo teaser di The Elder Scrolls 6 nel 2018, ma da allora è stato il vuoto. Nel mentre ha lanciato Starfield, lasciando a bocca asciutta i fan della sua serie fantasy, a parte per remastered e remake di alcuni dei capitoli precedenti. Certo, qualche dettaglio in più non ci sarebbe dispiaciuto, ma non sottilizziamo troppo.

Le brutte notizie Lo studio ha comunque invitato i fan a non aspettarsi ulteriori novità nel breve periodo. Nel messaggio pubblicato in occasione dell'annuncio, Bethesda Game Studios ha dichiarato: "Lo sviluppo continua e, anche se passerà ancora del tempo prima che saremo pronti a condividere altre informazioni, è bello poter finalmente rivelarvi nome e ambientazione". Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post Il messaggio si conclude con un ringraziamento alla community per i quarant'anni di ricordi condivisi e con la promessa di crearne altri attraverso il nuovo capitolo. Noi, come sempre, siamo qui che aspettiamo.