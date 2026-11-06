The Legend of Zelda: Ocarina of Time per Switch 2 rimuove le citazioni a Mario e non solo: ecco perché

I giocatori più attenti avranno infatti notato come, all'interno del cortile del castello di Hyrule dove avviene il primo incontro tra Link e la Principessa Zelda, siano scomparsi i celebri ritratti raffiguranti Mario e i suoi comprimari, visibili affacciandosi a una delle finestre nella versione originale per Nintendo 64. A spiegare il ragionamento dietro questa decisione è intervenuto lo storico producer della serie, Eiji Aonuma, nel corso di una chiacchierata concessa alla redazione di Game Informer.

Mentre negli ultimi tempi Nintendo ha dimostrato una certa propensione nell'intrecciare i propri franchise, inserendo ad esempio riferimenti a Star Fox o persino a Pikmin all'interno dell'universo di Super Mario, con l'attesissimo remake di The Legend of Zelda: Ocarina of Time per Nintendo Switch 2 la casa di Kyoto ha scelto di adottare un approccio diverso.

L'addio ai ritratti di Mario e Yoshi: priorità all'immersione nel mondo di gioco

Secondo Aonuma, l'eliminazione dei dipinti è legata alla volontà del team di sviluppo di non compromettere l'immersione dell'utente, evitando distrazioni visive prive di una reale giustificazione contestuale.

"All'epoca, quando inserimmo quei ritratti, credo che nessuno pensasse fosse una questione così rilevante. Forse c'era un approccio più spensierato o disinvolto verso questo genere di cose. Ma guardando la situazione oggi, considerando il modo in cui stiamo costruendo questo mondo e offrendo al giocatore questa forma espressiva, se qualcuno attraversa quell'area, alza lo sguardo e pensa 'Perché c'è Yoshi lì?', non vogliamo che quel momento interrompa la sua esperienza all'interno del mondo. Per questo motivo, questa volta ci siamo posti in modo leggermente diverso."

La medesima logica ha portato alla cancellazione anche di un altro noto omaggio: le illustrazioni dedicate a The Legend of Zelda: Skyward Sword, introdotte a suo tempo nel remake per Nintendo 3DS all'interno di specifici scorci della mappa, sono state anch'esse rimosse dalla nuova edizione per Switch 2. Anche in questo caso, ha ribadito il producer, l'obiettivo era evitare che l'esperienza venisse spezzata dalla comparsa improvvisa di elementi slegati dalle attività che il giocatore sta svolgendo in quel preciso istante.