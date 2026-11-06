Nintendo parla dei nuovi film dopo Zelda, celebrando i $2 miliardi al botteghino di Mario

La strategia transmediale di Nintendo continua a raccogliere frutti straordinari sul grande schermo , trasformandosi in una delle leve di crescita più rilevanti per l'intero colosso nipponico. Nel corso della recente assemblea dedicata agli azionisti e ai risultati finanziari, il presidente Shuntaro Furukawa ha tracciato un bilancio del percorso intrapreso nel settore cinematografico, confermando come gli incassi complessivi generati dai primi due adattamenti dedicati all'universo dell'idraulico baffuto - Super Mario Bros. Il Film e Super Mario Galaxy Il Film - abbiano ufficialmente superato l'imponente traguardo dei 2 miliardi di dollari al botteghino globale .

Oltre il botteghino: l'impatto sul pubblico e la diffusione del marchio

Nelle valutazioni condivise dal numero uno dell'azienda, il successo commerciale rappresenta soltanto uno degli aspetti positivi dell'operazione.

Le pellicole animate si sono rivelate strumenti fondamentali per ampliare la notorietà delle proprietà intellettuali storiche di Nintendo verso segmenti di pubblico finora difficilmente raggiungibili tramite il solo mercato console:

"I film hanno notevolmente ampliato i nostri punti di contatto con i consumatori. Gli incassi complessivi al botteghino mondiale di Super Mario Bros. Il Film e di Super Mario Galaxy Il Film hanno superato i 2 miliardi di dollari. Oltre a raggiungere una platea vastissima, riteniamo che queste pellicole abbiano offerto l'opportunità di conoscere Mario anche a chi risiede in territori in cui il mercato delle nostre console dedicate ha una penetrazione limitata, così come alle persone che abitualmente non giocano ai videogiochi. Per chi invece ha già vissuto i titoli originali, i film hanno rappresentato l'occasione per riscoprire il fascino di Mario attraverso un'esperienza tipica del linguaggio cinematografico. In questo modo, siamo riusciti a consolidare il nostro legame con un pubblico estremamente eterogeneo."