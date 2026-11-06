Risparmia quasi 15 euro sul remake di Zelda: Ocarina of Time con le carte Nintendo eShop su Instant Gaming

Se avete intenzione di tuffarvi nella versione rinnovata del classico senza tempo di Link, sfruttare il credito digitale è la strategia più conveniente per ridurre la spesa. Nei negozi la cartuccia del remake di The Legend of Zelda: Ocarina of Time debutta al prezzo standard di 70 euro , mentre il costo dell'edizione digitale su console si ferma a 60 euro. Su Instant Gaming trovate, invece, le Nintendo eShop da 15 euro scontate del 7%, a una cifra di 13,89 euro contro i 15 euro del valore nominale. Ricordiamo che le carte regalo sono beni esenti da IVA : non bisogna quindi aggiungere il 22% e il prezzo esposto a catalogo equivale esattamente al totale da pagare. Acquistando le 4 ricariche necessarie per coprire i 60 euro del gioco, la spesa effettiva scende a 55,56 euro, permettendovi di risparmiare 14,44 euro rispetto alla copia fisica. Sulla singola scheda il risparmio è di 1,11 euro, con uno sconto effettivo identico a quello a schermo del 7%. Per fare scorta di credito e riscattare il codice sul vostro profilo, potete affidarvi al box dedicato o al link all'offerta qui .

Il Tempio del Tempo rinasce su Switch: novità tecniche e struttura dell'avventura

Il capolavoro che ha ridefinito il genere d'avventura tridimensionale torna con un restauro completo, mantenendo intatta la potenza della sua sceneggiatura originale. La trama ripercorre la crescita dell'Eroe del Tempo, da giovane orfano della Foresta dei Kokiri a difensore del regno contro le mire tiranniche di Ganondorf. La struttura ruota attorno al viaggio temporale che permette di alternare due epoche storiche distinte: una Hyrule ancora fiorente vissuta nei panni di Link bambino e una terra devastata dall'oscurità sette anni più tardi. Le melodie dell'ocarina restano il perno della progressione, usate per alterare il ciclo giorno-notte, richiamare tempeste o aprire passaggi verso santuari dimenticati.

Il gameplay conserva i pilastri dell'opera originale, come il celebre sistema di puntamento e la transizione fluida tra corpo a corpo ed esplorazione a cavallo lungo la Piana di Hyrule. I dungeon, compreso il famigerato Tempio dell'Acqua, beneficiano di ritocchi sostanziali alla fruibilità: l'assegnazione rapida degli stivali pesanti a un tasto dedicato evita le continue soste nel menu dell'inventario, mentre i comandi beneficiano della gestione libera della telecamera e della mira tramite giroscopio per archi, fionde e rampini.

Sul versante visivo, la ricostruzione poligonale di ambientazioni storiche come il Castello di Hyrule e la Valle Gerudo sfrutta texture ad alta definizione, modelli rifiniti da zero e un sistema di illuminazione dinamica progettato per valorizzare l'hardware di Nintendo Switch 2. Il codice acquistato su Instant Gaming si attiva direttamente nell'applicazione del Nintendo eShop, accreditando i fondi sul vostro account per il pre-scaricamento del gioco al lancio, con pieno supporto ai salvataggi in cloud e alla modalità portatile. Se avete già del credito sull'account, qui sopra trovate gli altri tagli disponibili su Instant Gaming.