Il mouse da gaming Attack Shark X11 è in sconto del 28% su Amazon: acquistalo al minimo storico

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promo interessante che fa calare il prezzo del mouse da gaming Attack Shark X11: l'offerta prevede uno sconto attivo del 28% per un costo finale di 28,87€ (minimo storico). Puoi acquistarlo direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina dedicata cliccando sul box qui giù: Il mouse da gaming Attack Shark X11 è una periferica wireless progettata per chi cerca leggerezza, precisione e versatilità, sia durante le sessioni di gioco sia nell'utilizzo quotidiano. Uno degli elementi distintivi è la stazione di ricarica magnetica: basta appoggiare il mouse sulla base per ricaricarlo e averlo pronto all'uso. Il dock integra inoltre un interruttore tattile che permette di modificare gli effetti dell'illuminazione.
Ulteriori dettagli sul mouse
Sotto la scocca trova spazio un sensore PixArt 3311, con una sensibilità regolabile fino a 22.000 DPI e sei livelli di impostazione. Queste caratteristiche consentono di adattare la precisione del puntamento alle diverse esigenze, passando dalle attività quotidiane alle sessioni di gioco che richiedono movimenti più accurati.
L'Attack Shark X11 supporta tre modalità di connessione grazie al chip BK3633: USB-C cablata, wireless a 2,4 GHz e Bluetooth. La possibilità di passare da una modalità all'altra tramite il pulsante presente sul retro permette di scegliere il collegamento più adatto alla situazione. Per quanto riguarda la durata, il mouse utilizza microinterruttori HUANO progettati per resistere fino a 20 milioni di clic.