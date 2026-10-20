Il mouse da gaming Attack Shark X11 è in sconto del 28% su Amazon: acquistalo al minimo storico

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promo interessante che fa calare il prezzo del mouse da gaming Attack Shark X11: l'offerta prevede uno sconto attivo del 28% per un costo finale di 28,87€ (minimo storico). Puoi acquistarlo direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina dedicata cliccando sul box qui giù: Il mouse da gaming Attack Shark X11 è una periferica wireless progettata per chi cerca leggerezza, precisione e versatilità, sia durante le sessioni di gioco sia nell'utilizzo quotidiano. Uno degli elementi distintivi è la stazione di ricarica magnetica: basta appoggiare il mouse sulla base per ricaricarlo e averlo pronto all'uso. Il dock integra inoltre un interruttore tattile che permette di modificare gli effetti dell'illuminazione.